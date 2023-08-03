В России

24 минуты назад

Производитель кофе Jacobs выведет международные бренды с российского рынка

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#Jacobs #кофе #бренды

Компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков, понесенных в первой половине 2023 года.

Голландская компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков, понесенных в первой половине 2023 года.

Компания прекратит продажу иностранных брендов в России до конца года. На российском рынке останутся только местные бренды, - пишет "Ъ" со ссылкой на финансовый отчет компании.

Из-за неопределенности, связанной с переходом к местным брендам, компания понизила целевой показатель прибыли по итогам года.

По итогам первого полугодия компания понесла убытки в €185 млн из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в России.

При этом JDE не собирается полностью уходить из России. Генеральный директор JDE Фабьен Саймон подчеркнул, что работа на российском рынке не противоречит западным санкциям Запада. В российском подразделении компании работает более 900 человек.

"В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России. Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L'OR Barista в США",— заявил генеральный директор JDE Фабьен Саймон.

Ранее сообщалось, что компания может отказаться от использования названия Jacobs в России. По словам источника, кофе, вероятно, будет продаваться под марками Monarch или Milicano, - пишет "Российская газета".
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#Jacobs #кофе #бренды

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