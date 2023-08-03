24 минуты назад
Производитель кофе Jacobs выведет международные бренды с российского рынка
Компания JDE Peet's, владеющая брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков, понесенных в первой половине 2023 года.
Компания прекратит продажу иностранных брендов в России до конца года. На российском рынке останутся только местные бренды, - пишет "Ъ" со ссылкой на финансовый отчет компании.
Из-за неопределенности, связанной с переходом к местным брендам, компания понизила целевой показатель прибыли по итогам года.
По итогам первого полугодия компания понесла убытки в €185 млн из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в России.
При этом JDE не собирается полностью уходить из России. Генеральный директор JDE Фабьен Саймон подчеркнул, что работа на российском рынке не противоречит западным санкциям Запада. В российском подразделении компании работает более 900 человек.
"В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России. Параллельно мы будем расширять охват наших потребителей по всему миру, планируя приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии и запуск L'OR Barista в США",— заявил генеральный директор JDE Фабьен Саймон.
Ранее сообщалось, что компания может отказаться от использования названия Jacobs в России. По словам источника, кофе, вероятно, будет продаваться под марками Monarch или Milicano, - пишет "Российская газета".