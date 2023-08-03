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В Калужской области система ПВО сбила 6 беспилотников
В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На данный момент на месте работают оперативные службы.
Шесть беспилотников сбиты ночью системой противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета через Калужскую область, - сообщил 3 августа губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы.
"Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы.