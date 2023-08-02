Общество

27 минут назад

Гибель рядового в ходе СВО пришлось доказывать в суде

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#спецоперация #СВО
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Гибель рядового в ходе СВО пришлось доказывать в суде

В интересах матери погибшего в Становлянский суд обратился заместитель военного прокурора Калининградского гарнизона.

Становлянский районный суд рассмотрел дело по заявлению заместителя военного прокурора Калининградского гарнизона в интересах женщины из Становлянского района, у которой в ходе спецоперации погиб сын-контрактник.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2022 года сын женщины рядовым поступил на военную службу по контракту и был назначен на должность старшего стрелка мотострелкового батальона. 24 октября 2022 года огневая позиция этого батальона была подвергнута миномётному обстрелу, в результате чего мужчина погиб.

Но по сообщению начальника Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, труп в это учреждение не поступал и не исследовался. В результате отделом ЗАГС и архива администрации Становлянского района в государственной регистрации смерти сына женщине было отказано по причине отсутствия медицинского свидетельства о смерти.

А свидетельство о смерти было необходимо матери и другим членам семьи погибшего для получения прав на страховые и иные выплаты, пенсионное обеспечение, вступление в наследство.

«Заместитель военного прокурора Калининградского гарнизона просил суд установить факт гибели военнослужащего, погибшего в ходе выполнения боевой задачи в рамках проведения специальной военной операции, и эти требования были удовлетворены. Теперь решение суда является основанием для внесения органом ЗАГС записи о смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния», - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

1 477
#спецоперация #СВО
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Знаю все

3 минуты назад
Дурдом какакой то.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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