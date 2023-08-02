Гибель рядового в ходе СВО пришлось доказывать в суде

В интересах матери погибшего в Становлянский суд обратился заместитель военного прокурора Калининградского гарнизона.

Становлянский районный суд рассмотрел дело по заявлению заместителя военного прокурора Калининградского гарнизона в интересах женщины из Становлянского района, у которой в ходе спецоперации погиб сын-контрактник.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2022 года сын женщины рядовым поступил на военную службу по контракту и был назначен на должность старшего стрелка мотострелкового батальона. 24 октября 2022 года огневая позиция этого батальона была подвергнута миномётному обстрелу, в результате чего мужчина погиб.



Но по сообщению начальника Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, труп в это учреждение не поступал и не исследовался. В результате отделом ЗАГС и архива администрации Становлянского района в государственной регистрации смерти сына женщине было отказано по причине отсутствия медицинского свидетельства о смерти.



А свидетельство о смерти было необходимо матери и другим членам семьи погибшего для получения прав на страховые и иные выплаты, пенсионное обеспечение, вступление в наследство.



«Заместитель военного прокурора Калининградского гарнизона просил суд установить факт гибели военнослужащего, погибшего в ходе выполнения боевой задачи в рамках проведения специальной военной операции, и эти требования были удовлетворены. Теперь решение суда является основанием для внесения органом ЗАГС записи о смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния», - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.



