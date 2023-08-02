В России
25 минут назад
«Ъ» сообщает о росте спроса на препараты для прерывания беременности в 1,5 раза в 2022 году
В прошлом году спрос россиян на препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции увеличился сразу на 50-60%.
Общий объем потребления препаратов для медикаментозных абортов в 2022 году составил 1,4 млн упаковок — рост относительно 2021 года достиг 60%, - пишет "Ъ" со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.
В компании отмечают, что прошедший год продемонстрировал рекордный объем потребления таких препаратов, более или менее сопоставимые показатели фиксировались только в 2018 и 2020 годах. В первые пять месяцев 2023 года объем потребления мизопростола и мифепристона в дозировках, предназначенных для прерывания беременности, начал сокращаться, динамика относительно января—мая 2022 года составила минус 7,4% (в упаковках).
Что касается препаратов для экстренной контрацепции, суммарно в 2022 году было реализовано 2,2 млн упаковок мифепристона и левоноргестрела. Это на 53% больше, чем в 2021 году. Впрочем, уточняют в RNC Pharma, это не рекорд, так как в пандемическом 2020 году цифры были больше. В январе—мае 2023 года спрос продолжил расти — на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В аналитической компании DSM Group отмечают, что в целом с 2019 года наблюдается отрицательная динамика аптечных продаж всех видов средств контрацепции, однако 2022 год стал исключением.
По данным компании, в ряде случаев рост отмечался в деньгах, а в упаковках — снижение, что может быть связано с повышением стоимости препаратов. В упаковках объемы продаж абортивных препаратов и экстренной контрацепции падали с 2019 года до 2021-го, в 2022 году наблюдался рост продаж в обеих группах.
По данным федеральной статистики за 2022 год, на которые ссылается Минздрав, за направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин, из которых 91,7% прошли доабортное консультирование, и четверть в итоге отказались от искусственного прерывания беременности.
При этом, по данным Минздрава, за прошлый год число всех абортов в РФ снизилось на 3,9%, до 395 тыс. Еще сильнее упало количество медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3%, до 179 тыс.
В компании отмечают, что прошедший год продемонстрировал рекордный объем потребления таких препаратов, более или менее сопоставимые показатели фиксировались только в 2018 и 2020 годах. В первые пять месяцев 2023 года объем потребления мизопростола и мифепристона в дозировках, предназначенных для прерывания беременности, начал сокращаться, динамика относительно января—мая 2022 года составила минус 7,4% (в упаковках).
Что касается препаратов для экстренной контрацепции, суммарно в 2022 году было реализовано 2,2 млн упаковок мифепристона и левоноргестрела. Это на 53% больше, чем в 2021 году. Впрочем, уточняют в RNC Pharma, это не рекорд, так как в пандемическом 2020 году цифры были больше. В январе—мае 2023 года спрос продолжил расти — на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В аналитической компании DSM Group отмечают, что в целом с 2019 года наблюдается отрицательная динамика аптечных продаж всех видов средств контрацепции, однако 2022 год стал исключением.
По данным компании, в ряде случаев рост отмечался в деньгах, а в упаковках — снижение, что может быть связано с повышением стоимости препаратов. В упаковках объемы продаж абортивных препаратов и экстренной контрацепции падали с 2019 года до 2021-го, в 2022 году наблюдался рост продаж в обеих группах.
По данным федеральной статистики за 2022 год, на которые ссылается Минздрав, за направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин, из которых 91,7% прошли доабортное консультирование, и четверть в итоге отказались от искусственного прерывания беременности.
При этом, по данным Минздрава, за прошлый год число всех абортов в РФ снизилось на 3,9%, до 395 тыс. Еще сильнее упало количество медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3%, до 179 тыс.