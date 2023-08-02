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В Минздраве опровергли сообщения о введении в РФ платной неотложной медпомощи
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В Минздраве России опровергли сообщения о введении в стране платной неотложной медицинской помощи.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что информация о том, что некоторые виды медпомощи в России станут платными, не соответствует действительности, и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ, - передает РИА Новости.
По его словам, все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, - отметил он.
По его словам, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача. Соответственно, именно лечащий врач принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, - пояснил Кузнецов.
Он добавил, что медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, это требование закреплено постановлением правительства РФ и является обязательным, - резюмировал Кузнецов.
По его словам, все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС, - отметил он.
По его словам, решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи является полномочием лечащего врача. Соответственно, именно лечащий врач принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, - пояснил Кузнецов.
Он добавил, что медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставить пациенту в доступной форме информацию о том, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении ее бесплатно, это требование закреплено постановлением правительства РФ и является обязательным, - резюмировал Кузнецов.
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