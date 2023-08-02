73-летний ельчанин перевёл мошенникам из «Центробанка» 745 000 рублей

А 82-летняя липчанка надеялась получить компенсацию за неэффективные лекарства и перечислила мошенникам 178 тысяч рублей.

1 августа мошенники обобрали жителей Липецкой области больше чем на два миллиона рублей. По данным пресс-службы областного управления МВД, 73-летний ельчанин поверил «сотруднику Центробанка», сообщившему о подозрительных операциях со счетами мужчины, и перевёл 745 000 рублей на «резервный счет».



Два пенсионера надеялись получить компенсацию за приобретенные лекарства. Так, 82-летняя липчанка захотела вернуть деньги за неэффективные таблетки, а мошенник сообщил, что в отношении фирмы-производителя препарата ведется расследование и поэтому женщине положена компенсация. Но для её получения требовалось самой перевести на «специальный счет» деньги, которые потом обещали вернуть. Пенсионерка согласилась и перевела 178 000 рублей. По аналогичной схеме у 83-летнего жителя Усманского района мошенники похитили 130 000 рублей.