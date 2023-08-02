Происшествия

сегодня, 15:13

73-летний ельчанин перевёл мошенникам из «Центробанка» 745 000 рублей

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#мошенничество
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73-летний ельчанин перевёл мошенникам из «Центробанка» 745 000 рублей

А 82-летняя липчанка надеялась получить компенсацию за неэффективные лекарства и перечислила мошенникам 178 тысяч рублей.

1 августа мошенники обобрали жителей Липецкой области больше чем на два миллиона рублей. По данным пресс-службы областного управления МВД, 73-летний ельчанин поверил «сотруднику Центробанка», сообщившему о подозрительных операциях со счетами мужчины, и перевёл 745 000 рублей на «резервный счет».

Два пенсионера надеялись получить компенсацию за приобретенные лекарства. Так, 82-летняя липчанка захотела вернуть деньги за неэффективные таблетки, а мошенник сообщил, что в отношении фирмы-производителя препарата ведется расследование и поэтому женщине положена компенсация. Но для её получения требовалось самой перевести на «специальный счет» деньги, которые потом  обещали вернуть. Пенсионерка согласилась и перевела 178 000 рублей. По аналогичной схеме у 83-летнего жителя Усманского района мошенники похитили 130 000 рублей.
6 303
#мошенничество
2

Комментарии (6)

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Гомерический хохот

25 минут назад
Тут золото партии утекло в руки "службы безопасности обкома"
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Мобильный телефон ,

30 минут назад
главное оружие мошенника ! Да здравствует прогресс науки и техники !
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Ума палата

33 минуты назад
Не предсталяю, До терминала дотопала. Чего непонятно-то ?!?
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Не предсталяю

42 минуты назад
как бабуля в 82 года, заходит в приложение по отпечатку пальца, вводит в приложении номер счёта и отправляет деньги одновременно болтая по громкой связи.
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Крот-обормот

50 минут назад
На эти деньги лучше б интернет провели и гаджетов купили и читали бы в них про мошеннические схемы.
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Старая дева

сегодня, 15:35
Эх,дед,не знала тебя раньше...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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