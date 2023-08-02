Происшествия

сегодня, 15:07

Ссора из-за ремонта закончилась избиением кастрюлей, галошей и зарядкой от телефона

6 700
#конфликт #побои
5
Ссора из-за ремонта закончилась избиением кастрюлей, галошей и зарядкой от телефона

Женщина сообщила мужчине, что ей нужно заштукатурить стену под окном дома и попросила намешать раствор в бетономешалке.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего ранее не судимого жителя Воронежской области, который обвиняется в побоях и угрозе убийством бывшей жене.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 20 апреля в одном из домов в селе Девица Усманского района на кухне разразилась семейная ссора. Началась из-за пустяка — из-за ремонта: женщина сообщила мужчине, что ей нужно заштукатурить стену под окном дома и попросила к выходному дню намешать раствор в бетономешалке, на что тот ответил, чтобы она сама этим занималась, а у него есть другие дела по хозяйству, и нецензурно выразился в адрес женщины. После этого разговора женщина решила сходить в сарай, но бетономешалки там не обнаружила. Мужчина сказал, что дал её на пользование своему племяннику, и на этом фоне снова начался скандал.

По версии следствия, в ходе конфликта мужчина сначала нанёс бывшей жене не менее девяти ударов: не менее четырёх по голове и не менее пяти — по туловищу, после чего взял с пола металлическую кастрюлю и ей ударил женщину по голове.

Но и на этот конфликт не закончился: следствие полагает, что далее мужчина взял в коридоре галошу, вернулся на кухню и уже галошей нанёс женщине ещё не менее пяти ударов по голове, не менее шести — по ногами, не мене четырёх — по груди, не менее трёх — по рукам... После галоши мужчина взял в руки зарядное устройство от телефона и им ударил женщину по голове. Потерпевшая при этом встала со стула и попыталась убежать в спальню. Мужчина её догнал, повали на пол и стал наносить удары ногой по ногам, груди и голове.

В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные кровоподтёки и ссадины по всему телу, сотрясение головного мозга.

Но этим издевательства не закончились. Уже на следующий день — 21 апреля около 4 часов утра мужчина взял в руки отвёртку и направил её в сторону сидящей за столом женщины со словами: «Если ты не замолчишь, я тебя заколю!». В тот же день женщина обратилась в полицию и сообщила об угрозе и избиении.

Судмедэкспертиза пришла к выводу, что нанесённые женщине телесные повреждения повлекли легкий вред здоровью. Тем не менее, действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
6 700
#конфликт #побои
5

Комментарии (6)

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петр

16 минут назад
написание статьи офигенное .автор респект тебе .
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Мужика жалко

34 минуты назад
она ему всю головушку протюкала, раз до этого дело дошло.
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Городу 48

45 минут назад
КасТРюлей, а не касТюлей.
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эх,а он говорил

сегодня, 15:30
* ей самой штукатурить
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Соседка

сегодня, 15:25
Заявление не забирай,пусть посидит,галошеприкладчик недоделанный!
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Веселый

сегодня, 15:22
Вот это отштукатурил
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
15
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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