В России

37 минут назад

Правительство обязало нефтяников повысить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже

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#бензин #топливо

Данное решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п. п.

Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах.

Изменения касаются топлива 5-го класса. Новым постановлением минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизеля – с 8,5% до 9,5%, - говорится на официальном сайте кабмина.

Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, даёт независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.

Уточняется, что утверждённые изменения позволят повысить гарантированный объём предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.
26
#бензин #топливо

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