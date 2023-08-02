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В Уфе перекрыли шоссе из-за мужчины с гранатой

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В Уфе перекрыто Нагаевское шоссе в сторону Шмидтово.

Правоохранители перекрыли Нагаевское шоссе в Уфе из-за неизвестного мужчины, который угрожает взорвать предмет, похожий на гранату.

На месте образовалась автомобильная пробка.

Очевидцы сообщают, что на место приехала карета скорой помощи, силовики и саперы, - передает РБК.

Как сообщают местные СМИ, мужчина сейчас находится на автозаправке, с ним идут переговоры. По их сведениям, он требует встречи с главой региона Радием Хабировым.

Уточняется, что шоссе перекрыли возле деревень Нагаево и Зинино, закрыто 6 км дороги. Водителей разворачивают на трассу М-5, некоторые стоят в пробке больше часа. Автомобилисты предполагают, что шоссе будет закрыто до вечера.

Отмечается, что глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место происшествия, где мужчина (по предварительным данным, бывший военный) угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе.
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