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В Минфине сообщили об изменении поведения россиян после введения накопительной пенсии
Министерство финансов РФ зафиксировало изменение модели поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода после введения накопительной пенсии.
"С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан (когда гражданин считает, что его пенсионный доход должно формировать государство) к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии", — сообщили в ведомстве.
При этом создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования совпало с периодом сложных экономических условий, признали в министерстве. Это негативно сказалось на доходности инвестирования накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
"Безусловно, ежегодная доходность, получаемая негосударственными пенсионными фондами по результатам инвестирования с момента начала их деятельности, была недостаточная по ряду объективных причин", — подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что введенный ЦБ рискориентированный надзор, а также изменения регулирования деятельности НПФ (создание системы гарантирования формируемых гражданами средств, увеличение горизонта инвестирования и расширение видов деятельности) дадут им возможность в будущем стать "надежным провайдером" по формированию дополнительного дохода граждан.
Так в Минфине прокомментировали выводы ученых из РАНХиГС о том, что итоги введения накопительной пенсии в России оказались скорее неудовлетворительными. В качестве одного из аргументов эксперты указали, что средняя валовая доходность портфелей НПФ в 2005–2020 годах лишь незначительно переиграла инфляцию, а по критерию чистой доходности фонды существенно уступили и инфляции, и частным управляющим компаниям (ЧУК).
"При среднегодовой инфляции 7,8% (за период 2005–2020 годов, по которому имеются данные по НПФ) портфели ЧУК имели доходность 8,2%, НПФ — 8%, а расширенный портфель ВЭБ — 7,3%. По чистой доходности НПФ проигрывают ЧУК, и инфляции значительно больше (6,3 против 6,9 и 7,8% соответственно)", — писали авторы из РАНХиГС.
В России действует солидарная пенсионная система, при которой нынешние работники взносами со своих зарплат "оплачивают" пенсии нынешних пожилых людей. Поскольку демографическая нагрузка пожилых на более молодые поколения в России достаточно высокая (по состоянию на 1 января 2023 года на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходилось 430 лиц старше этого возраста, по данным Росстата), страховые взносы с зарплат не покрывают пенсионных выплат, разница компенсируется из бюджета. В накопительной системе гражданин самостоятельно, через взносы со своей зарплаты, формирует свою будущую пенсию.
Правительство в апреле поддержало законопроект Минфина и ЦБ о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан. Согласившиеся на участие в программе смогут реинвестировать в нее средства своей прежней накопительной пенсии, а также формировать накопления за счет новых взносов и сумм, перечисляемых государством в рамках софинансирования. Сбережения могут быть использованы после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.