Не пей с кем попало: липецкий и грязинский слесари познакомились в пивнушке, и один похитил у другого телефон

32-летнего липчанина ждёт суд по обвинению в мошенничестве.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по обвинению 32-летнего слесаря в мошенничестве. По версии следствия, месяц назад — 1 июля около 10 утра у подъезда дома №4А по улице Зои Космодемьянской мужчина попросил у потерпевшего позвонить сотовый телефон «Хуавей П140 Лайт И», но не вернул. Сумма ущерба составила 2800 рублей. Действия липчанина квалифицированы следствием по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество или хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия обвиняемый рассказал, что утром 1 июля он должен был попасть на территорию завода, так как работает в подрядной организации слесарем, однако почувствовал себя плохо и на работу не попал. Поэтому мужчина зашел в «Трактир» на площади Мира и заказал два бокала пива. Спустя некоторое время к нему за стол подсел незнакомый мужчина, и они стали выпивать вместе.



Когда новый приятель начал собираться домой, 32-летний липчанин предложил ему остаться и сказал, что ему нужно позвонить знакомому, так как тот сможет одолжить денег, на которые они вместе смогут продолжить выпивать. И собутыльник дал ему телефон.



Спустя некоторое время они вместе вышли из «Трактира» и пошли по улице Зои Космодемьянской. В какой-то момент обвиняемый снова спросил у нового приятеля телефон. Взяв телефон, тот зашел в подъезд дома, а хозяина попросил подождать на улице, после чего, выйдя через второй вход, скрылся вместе с телефоном.



Но уже 4 июля обвиняемый пришел в УМВД России по Липецку и написал явку с повинной, в которой во всём признался и искренне раскаялся, обязуясь впредь подобного не совершать.



Потерпевший тоже работает слесарем, но живёт в Грязях. Похищенный телефон он купил около 3-4 лет назад. Одолжив у подъезда телефон случайному собутыльнику, он только спустя 10-15 минут ожидания понял, что его обманули, когда спросил выходившую из подъезда женщину, есть ли оттуда второй выход, на что та ответила согласием.



Тогда он сразу попросил прохожего позвонить на его абонентский номер, но уже никто не ответил. 2 июля потерпевший обратился в полицию с заявлением о хищении телефона.



За обман грязинца липецкому слесарю теперь может грозить до двух лет лишения свободы.



