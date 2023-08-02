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В РФ могут начать наказывать за превышение скорости на электросамокате
За превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до 5 тысяч рублей. За превышение скорости от 15 до 20 километров в час штраф может составить 4 тысячи рублей.
Согласно документу, КоАП предлагается дополнить новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения".
"Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - отмечается в документе.
Шейкин заявил, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму "в осеннюю сессию".
Помимо этого, документ предполагает наказание за невыполнение лицом, использующим для передвижения велосипед, электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности, требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласно тексту документа, это правонарушение влечет наложение "административного штрафа в размере 10 тысяч рублей".