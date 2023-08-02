Общество

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Депутат Евдокия Бычкова: «Везде надо стучать, чтобы тебе отворили»

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#Липецкий горсовет
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Депутат Евдокия Бычкова: «Везде надо стучать, чтобы тебе отворили»

35-й избирательный округ, пожалуй, самый неблагоустроенный в Липецке. Возможно, потому, что села Желтые Пески и Сселки лишь в 1984 году вошли в городскую черту, хотя по факту были основаны еще в ХVII веке, раньше Липецка! А еще в округе Евдокии Бычковой — 15 садоводческих некоммерческих товариществ, в которых и вовсе нет никакой социальной инфраструктуры.

Огромный плюс для жителей этой прекрасной природой околицы то, что Евдокия Бычкова живет в округе, от которого и попала в горсовет. Живой интерес к нуждам избирателей, фактически ее соседей, дал возможность запустить в селах городские и областные программы, начать финансирование того, что не делалось десятилетиями.

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Взять, к примеру, программу «Мой двор». Попасть в нее формально у жителей округа не было никаких шансов, так как в частном секторе нет ни многоэтажек (а значит, общих дворов), ни управляющих компаний, которые бы следили за объектами благоустройства. Таким образом, в отсутствие упраздненного «депутатского миллиона» — он стал частью пяти миллионов, которые с прошлого года получает каждый из 36 округов, — жителей Сселок и Желтых Песков могли лишить благ, положенных всем остальным горожанам.

— Конечно, с такой несправедливостью я мириться не захотела. Мы же тоже Липецк! Пошла к главе города Евгении Уваркиной и предложила включить наш округ в «Мой двор» в порядке исключения. Мы добились того, что в прошлом году на стыке улиц Космонавтов и Буденного в Желтых Песках появилась вот эта детская площадка! — показывает рукой на стилизованный под Средневековье игровой городок Евдокия Бычкова.

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Роль УК на себя взяли уличкомы. Сами жители улиц убирают площадку, косят траву. Для того, чтобы в Желтовке появилось место для подростков и любителей спорта, соседний пустырь уже этой осенью превратят в спортплощадку по программе «Комфортная городская среда». Этого бы не случилось, не отвоюй Евдокия Бычкова несколько лет тому назад у департамента градостроительства и архитектуры единственное пригодное под благоустройство место в центре села, которое хотели отдать под жилую застройку. А в этом году программа «Мой двор» придет в район ПМК с его старыми двухэтажками — там сделают ямочный ремонт и большую детскую площадку.

Детей из Желтых Песков уже несколько лет автобусом возят в 28-ю школу на Соколе. Но что делать с закрытой сельской школой? Евдокия Бычкова заняла активную позицию: сберечь добротное здание под центр детского дополнительного образования и досуговый центр для старших поколений. Настойчивость принесла плоды: над бывшей школой появилась новая крыша, внутри — санузлы, новые полы, электропроводка, система отопления. Осталось провести косметический ремонт и завезти нужное оборудование. Важнейший для села социальный объект заработает уже осенью!

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В 2022 году по улице Космонавтов стараниями депутата провели освещение. По губернаторской программе «Путь к школе» у будущего досугового центра появится освещенная пешеходная дорожка. Началась реализация еще одного пожелания избирателей — обновление сельского пляжа на реке Воронеж. Еще Бычкова мечтает протянуть водопровод по улицам Луговой и Ленина. На проект нужны 60 миллионов рублей. Мэрия пока изыскала 10 миллионов, но это, по словам депутата, «только чтобы вырыть канаву под трубы».

— На первом этапе нужны хотя бы еще 20 миллионов, чтобы дать воду жителям хотя бы одной улицы!

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Евдокия Бычкова благодарит главу региона Игоря Артамонова и мэра Евгению Уваркину за поддержку ее самой большой мечты — строительства дорог в частном секторе. В ее округе большинство проездов — земля, в дожди и распутицу — грязь, из которой машины приходится вытаскивать тракторами. Несколько последних лет депутат билась за отсыпку грунтовых дорог шлаком и щебнем. И вот результат: область только что выделила Липецку под эту новую программу 30 млн рублей! Часть этих средств получит и 35-й округ.

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— Везде надо стучать, чтобы тебе отворили, — цитирует Евдокия Бычкова Библию.

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100 тонн металлургического шлака крупной фракции уже завезли в Сселки. Покрытие из шлака, уплотненного катком, появится на улицах Медовой, Лодыгинской, Боровицкой. На такую подушку позже можно уложить асфальт. Щебнем уже отсыпаны улицы Ракитная и Провинциальная, асфальтобетонной крошкой — улицы Апрельская и Лютиковая. На очереди — улицы Провинциальная, Заповедная, Ракитная в Сселках и участок от дома №2 по Советской до дома №170 по улице Ленина в Желтых Песках.

Между Желтыми Песками и Сселками находится 300 гектаров поля, нарезанного на 2,5 тысячи участков для многодетных семей. Однако поселок «Радужный» пока не состоялся, несмотря на то, что на отсыпку будущих улиц щебнем и прокладку всех коммуникаций выделены большие деньги. Это — единственный, по сути, в России проект, когда власть вложилась в коммунальную инфраструктуру прежде строительства жилья. Благодаря солидным капвложениям цена земельных участков в «Радужном» выросла до 700 тысяч рублей, но его застройка идет медленно. Пока тут — около 400 домов, многие из которых еще строятся.

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— Большинство многодетных семей имеют достаток ниже среднего. У них нет средств, чтобы строиться. Наверное, было бы правильно отдать часть земельных участков под коммерческую застройку. В результате в «Радужном» появились бы заселенные улицы, магазины, иные точки роста. Тут закипела бы жизнь. Это подстегнуло бы многодетных активнее строиться. Но вышло то, что вышло: на розданных в собственность земельных участках пока растет лес. А место-то хорошее! — сетует депутат.

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Любимая точка Бычковой в Сселках — площадь у 35-й школы, которая по праздникам и знаменательным событиям становится центром общественной жизни. Здесь уже есть площадка для игровых видов спорта и хоккейная коробка. В 2024 году тут должны построить давно выбитый депутатом у мэрии физкультурно-оздоровительный комплекс.

Рядом находится ФАП. При нем — квартира для врача общей практики. Евдокия Бычкова сожалеет, что облздрав пока так и не нашел врача, желающего жить и работать в Сселках.

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Еще одно сокровенное желание депутата — дать вторую жизнь мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне у храма Михаила Архангела. Стараниями Бычковой вместо пластиковых табличек с именами павших героев тут появятся гранитные. Рядом, по проекту, появятся еще два памятника — погибшим в Афганистане и в СВО. У мемориала раскинется небольшой сквер, за который проголосовали жители.

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Евдокия Бычкова очень любит Липецк, в котором она состоялась как личность, как предприниматель и общественник. Поэтому ее интересы простираются далеко за пределы округа. Стеклянное помещение «Липецкого бювета» в Нижнем парке и чугунная беседка для молодоженов у Дворца бракосочетаний, которая появилась этим летом в Верхнем парке, — ее вклад в благоустройство города.
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#Липецкий горсовет
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Комментарии (8)

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Патриот

27 минут назад
Я, Сейчас это называется "активная гражданская позиция"
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Мама

38 минут назад
А куда постучать по поводу путевок в детские лагеря? Вместо брони записывают в лист ожидания. Ответить на вопрос когда начинается запись на бронь путёвок ЦРТДО ответить не могут. Как ни приду, постоянно их нет на месте. В график приема заявлений на путевки они не позвонили. Позвонили позже и дали один день на сбор всего пакета документов, в результате в лагерь не попали. Директор лагеря утверждает, что путевки есть и никаких броней не требуется. ЦРТДО утверждает обратное
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один голос

39 минут назад
верим
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12345

41 минуту назад
Нельзя бы еще детскую площадку для детишек установить побольше и посовременнее?!Детей много в Сселках!
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Я

49 минут назад
Это точно. Стучать не будешь - депутатом не станешь...
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Приезжай

50 минут назад
Вечером к поликлинике и покуришь и выпьешь на ступеньках,или на капоте.Позор такой власти.Только одна показуха.С наркотой никто не борется.Всё заросло бурьяном.
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Стукач

57 минут назад
Я пробовал стучать - а меня товарищи побили
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Алькаш

сегодня, 10:59
На кого стучать?
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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