Депутат Евдокия Бычкова: «Везде надо стучать, чтобы тебе отворили»

35-й избирательный округ, пожалуй, самый неблагоустроенный в Липецке. Возможно, потому, что села Желтые Пески и Сселки лишь в 1984 году вошли в городскую черту, хотя по факту были основаны еще в ХVII веке, раньше Липецка! А еще в округе Евдокии Бычковой — 15 садоводческих некоммерческих товариществ, в которых и вовсе нет никакой социальной инфраструктуры.

Огромный плюс для жителей этой прекрасной природой околицы то, что Евдокия Бычкова живет в округе, от которого и попала в горсовет. Живой интерес к нуждам избирателей, фактически ее соседей, дал возможность запустить в селах городские и областные программы, начать финансирование того, что не делалось десятилетиями.Взять, к примеру, программу «Мой двор». Попасть в нее формально у жителей округа не было никаких шансов, так как в частном секторе нет ни многоэтажек (а значит, общих дворов), ни управляющих компаний, которые бы следили за объектами благоустройства. Таким образом, в отсутствие упраздненного «депутатского миллиона» — он стал частью пяти миллионов, которые с прошлого года получает каждый из 36 округов, — жителей Сселок и Желтых Песков могли лишить благ, положенных всем остальным горожанам.— Конечно, с такой несправедливостью я мириться не захотела. Мы же тоже Липецк! Пошла к главе города Евгении Уваркиной и предложила включить наш округ в «Мой двор» в порядке исключения. Мы добились того, что в прошлом году на стыке улиц Космонавтов и Буденного в Желтых Песках появилась вот эта детская площадка! — показывает рукой на стилизованный под Средневековье игровой городок Евдокия Бычкова.Роль УК на себя взяли уличкомы. Сами жители улиц убирают площадку, косят траву. Для того, чтобы в Желтовке появилось место для подростков и любителей спорта, соседний пустырь уже этой осенью превратят в спортплощадку по программе «Комфортная городская среда». Этого бы не случилось, не отвоюй Евдокия Бычкова несколько лет тому назад у департамента градостроительства и архитектуры единственное пригодное под благоустройство место в центре села, которое хотели отдать под жилую застройку. А в этом году программа «Мой двор» придет в район ПМК с его старыми двухэтажками — там сделают ямочный ремонт и большую детскую площадку.Детей из Желтых Песков уже несколько лет автобусом возят в 28-ю школу на Соколе. Но что делать с закрытой сельской школой? Евдокия Бычкова заняла активную позицию: сберечь добротное здание под центр детского дополнительного образования и досуговый центр для старших поколений. Настойчивость принесла плоды: над бывшей школой появилась новая крыша, внутри — санузлы, новые полы, электропроводка, система отопления. Осталось провести косметический ремонт и завезти нужное оборудование. Важнейший для села социальный объект заработает уже осенью!В 2022 году по улице Космонавтов стараниями депутата провели освещение. По губернаторской программе «Путь к школе» у будущего досугового центра появится освещенная пешеходная дорожка. Началась реализация еще одного пожелания избирателей — обновление сельского пляжа на реке Воронеж. Еще Бычкова мечтает протянуть водопровод по улицам Луговой и Ленина. На проект нужны 60 миллионов рублей. Мэрия пока изыскала 10 миллионов, но это, по словам депутата, «только чтобы вырыть канаву под трубы».— На первом этапе нужны хотя бы еще 20 миллионов, чтобы дать воду жителям хотя бы одной улицы!Евдокия Бычкова благодарит главу региона Игоря Артамонова и мэра Евгению Уваркину за поддержку ее самой большой мечты — строительства дорог в частном секторе. В ее округе большинство проездов — земля, в дожди и распутицу — грязь, из которой машины приходится вытаскивать тракторами. Несколько последних лет депутат билась за отсыпку грунтовых дорог шлаком и щебнем. И вот результат: область только что выделила Липецку под эту новую программу 30 млн рублей! Часть этих средств получит и 35-й округ.— Везде надо стучать, чтобы тебе отворили, — цитирует Евдокия Бычкова Библию.100 тонн металлургического шлака крупной фракции уже завезли в Сселки. Покрытие из шлака, уплотненного катком, появится на улицах Медовой, Лодыгинской, Боровицкой. На такую подушку позже можно уложить асфальт. Щебнем уже отсыпаны улицы Ракитная и Провинциальная, асфальтобетонной крошкой — улицы Апрельская и Лютиковая. На очереди — улицы Провинциальная, Заповедная, Ракитная в Сселках и участок от дома №2 по Советской до дома №170 по улице Ленина в Желтых Песках.Между Желтыми Песками и Сселками находится 300 гектаров поля, нарезанного на 2,5 тысячи участков для многодетных семей. Однако поселок «Радужный» пока не состоялся, несмотря на то, что на отсыпку будущих улиц щебнем и прокладку всех коммуникаций выделены большие деньги. Это — единственный, по сути, в России проект, когда власть вложилась в коммунальную инфраструктуру прежде строительства жилья. Благодаря солидным капвложениям цена земельных участков в «Радужном» выросла до 700 тысяч рублей, но его застройка идет медленно. Пока тут — около 400 домов, многие из которых еще строятся.— Большинство многодетных семей имеют достаток ниже среднего. У них нет средств, чтобы строиться. Наверное, было бы правильно отдать часть земельных участков под коммерческую застройку. В результате в «Радужном» появились бы заселенные улицы, магазины, иные точки роста. Тут закипела бы жизнь. Это подстегнуло бы многодетных активнее строиться. Но вышло то, что вышло: на розданных в собственность земельных участках пока растет лес. А место-то хорошее! — сетует депутат.Любимая точка Бычковой в Сселках — площадь у 35-й школы, которая по праздникам и знаменательным событиям становится центром общественной жизни. Здесь уже есть площадка для игровых видов спорта и хоккейная коробка. В 2024 году тут должны построить давно выбитый депутатом у мэрии физкультурно-оздоровительный комплекс.Рядом находится ФАП. При нем — квартира для врача общей практики. Евдокия Бычкова сожалеет, что облздрав пока так и не нашел врача, желающего жить и работать в Сселках.Еще одно сокровенное желание депутата — дать вторую жизнь мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне у храма Михаила Архангела. Стараниями Бычковой вместо пластиковых табличек с именами павших героев тут появятся гранитные. Рядом, по проекту, появятся еще два памятника — погибшим в Афганистане и в СВО. У мемориала раскинется небольшой сквер, за который проголосовали жители.Евдокия Бычкова очень любит Липецк, в котором она состоялась как личность, как предприниматель и общественник. Поэтому ее интересы простираются далеко за пределы округа. Стеклянное помещение «Липецкого бювета» в Нижнем парке и чугунная беседка для молодоженов у Дворца бракосочетаний, которая появилась этим летом в Верхнем парке, — ее вклад в благоустройство города.