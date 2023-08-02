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Депутат Евдокия Бычкова: «Везде надо стучать, чтобы тебе отворили»
35-й избирательный округ, пожалуй, самый неблагоустроенный в Липецке. Возможно, потому, что села Желтые Пески и Сселки лишь в 1984 году вошли в городскую черту, хотя по факту были основаны еще в ХVII веке, раньше Липецка! А еще в округе Евдокии Бычковой — 15 садоводческих некоммерческих товариществ, в которых и вовсе нет никакой социальной инфраструктуры.
Взять, к примеру, программу «Мой двор». Попасть в нее формально у жителей округа не было никаких шансов, так как в частном секторе нет ни многоэтажек (а значит, общих дворов), ни управляющих компаний, которые бы следили за объектами благоустройства. Таким образом, в отсутствие упраздненного «депутатского миллиона» — он стал частью пяти миллионов, которые с прошлого года получает каждый из 36 округов, — жителей Сселок и Желтых Песков могли лишить благ, положенных всем остальным горожанам.
— Конечно, с такой несправедливостью я мириться не захотела. Мы же тоже Липецк! Пошла к главе города Евгении Уваркиной и предложила включить наш округ в «Мой двор» в порядке исключения. Мы добились того, что в прошлом году на стыке улиц Космонавтов и Буденного в Желтых Песках появилась вот эта детская площадка! — показывает рукой на стилизованный под Средневековье игровой городок Евдокия Бычкова.
Роль УК на себя взяли уличкомы. Сами жители улиц убирают площадку, косят траву. Для того, чтобы в Желтовке появилось место для подростков и любителей спорта, соседний пустырь уже этой осенью превратят в спортплощадку по программе «Комфортная городская среда». Этого бы не случилось, не отвоюй Евдокия Бычкова несколько лет тому назад у департамента градостроительства и архитектуры единственное пригодное под благоустройство место в центре села, которое хотели отдать под жилую застройку. А в этом году программа «Мой двор» придет в район ПМК с его старыми двухэтажками — там сделают ямочный ремонт и большую детскую площадку.
Детей из Желтых Песков уже несколько лет автобусом возят в 28-ю школу на Соколе. Но что делать с закрытой сельской школой? Евдокия Бычкова заняла активную позицию: сберечь добротное здание под центр детского дополнительного образования и досуговый центр для старших поколений. Настойчивость принесла плоды: над бывшей школой появилась новая крыша, внутри — санузлы, новые полы, электропроводка, система отопления. Осталось провести косметический ремонт и завезти нужное оборудование. Важнейший для села социальный объект заработает уже осенью!
В 2022 году по улице Космонавтов стараниями депутата провели освещение. По губернаторской программе «Путь к школе» у будущего досугового центра появится освещенная пешеходная дорожка. Началась реализация еще одного пожелания избирателей — обновление сельского пляжа на реке Воронеж. Еще Бычкова мечтает протянуть водопровод по улицам Луговой и Ленина. На проект нужны 60 миллионов рублей. Мэрия пока изыскала 10 миллионов, но это, по словам депутата, «только чтобы вырыть канаву под трубы».
— На первом этапе нужны хотя бы еще 20 миллионов, чтобы дать воду жителям хотя бы одной улицы!
Евдокия Бычкова благодарит главу региона Игоря Артамонова и мэра Евгению Уваркину за поддержку ее самой большой мечты — строительства дорог в частном секторе. В ее округе большинство проездов — земля, в дожди и распутицу — грязь, из которой машины приходится вытаскивать тракторами. Несколько последних лет депутат билась за отсыпку грунтовых дорог шлаком и щебнем. И вот результат: область только что выделила Липецку под эту новую программу 30 млн рублей! Часть этих средств получит и 35-й округ.
— Везде надо стучать, чтобы тебе отворили, — цитирует Евдокия Бычкова Библию.
100 тонн металлургического шлака крупной фракции уже завезли в Сселки. Покрытие из шлака, уплотненного катком, появится на улицах Медовой, Лодыгинской, Боровицкой. На такую подушку позже можно уложить асфальт. Щебнем уже отсыпаны улицы Ракитная и Провинциальная, асфальтобетонной крошкой — улицы Апрельская и Лютиковая. На очереди — улицы Провинциальная, Заповедная, Ракитная в Сселках и участок от дома №2 по Советской до дома №170 по улице Ленина в Желтых Песках.
Между Желтыми Песками и Сселками находится 300 гектаров поля, нарезанного на 2,5 тысячи участков для многодетных семей. Однако поселок «Радужный» пока не состоялся, несмотря на то, что на отсыпку будущих улиц щебнем и прокладку всех коммуникаций выделены большие деньги. Это — единственный, по сути, в России проект, когда власть вложилась в коммунальную инфраструктуру прежде строительства жилья. Благодаря солидным капвложениям цена земельных участков в «Радужном» выросла до 700 тысяч рублей, но его застройка идет медленно. Пока тут — около 400 домов, многие из которых еще строятся.
— Большинство многодетных семей имеют достаток ниже среднего. У них нет средств, чтобы строиться. Наверное, было бы правильно отдать часть земельных участков под коммерческую застройку. В результате в «Радужном» появились бы заселенные улицы, магазины, иные точки роста. Тут закипела бы жизнь. Это подстегнуло бы многодетных активнее строиться. Но вышло то, что вышло: на розданных в собственность земельных участках пока растет лес. А место-то хорошее! — сетует депутат.
Любимая точка Бычковой в Сселках — площадь у 35-й школы, которая по праздникам и знаменательным событиям становится центром общественной жизни. Здесь уже есть площадка для игровых видов спорта и хоккейная коробка. В 2024 году тут должны построить давно выбитый депутатом у мэрии физкультурно-оздоровительный комплекс.
Рядом находится ФАП. При нем — квартира для врача общей практики. Евдокия Бычкова сожалеет, что облздрав пока так и не нашел врача, желающего жить и работать в Сселках.
Еще одно сокровенное желание депутата — дать вторую жизнь мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне у храма Михаила Архангела. Стараниями Бычковой вместо пластиковых табличек с именами павших героев тут появятся гранитные. Рядом, по проекту, появятся еще два памятника — погибшим в Афганистане и в СВО. У мемориала раскинется небольшой сквер, за который проголосовали жители.
Евдокия Бычкова очень любит Липецк, в котором она состоялась как личность, как предприниматель и общественник. Поэтому ее интересы простираются далеко за пределы округа. Стеклянное помещение «Липецкого бювета» в Нижнем парке и чугунная беседка для молодоженов у Дворца бракосочетаний, которая появилась этим летом в Верхнем парке, — ее вклад в благоустройство города.
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