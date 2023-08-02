В России
15 минут назад
В Красноярском крае 2 человека погибли при крушении гидросамолета
В результате крушения гидросамолета погибли 2 человека, которые были на борту.
В Красноярском крае частный гидросамолет потерпел крушение при взлете с реки в районе промзоны Дудинки, - сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 11 часов местного времени в районе промзоны Лесобиржа г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории р. Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет", - говорится в сообщении ведомства.
На борту судна находилось 2 человека. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В результате ЧП погибли 2 человека, - сообщает МЧС.
Огнеборцы потушили горящий самолет. От МЧС России привлекалось 3 единицы техники, 9 человек, - сообщает ведомство
Норильский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
"По предварительным данным, сегодня около 11 часов местного времени в районе промзоны Лесобиржа г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории р. Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет", - говорится в сообщении ведомства.
На борту судна находилось 2 человека. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В результате ЧП погибли 2 человека, - сообщает МЧС.
Огнеборцы потушили горящий самолет. От МЧС России привлекалось 3 единицы техники, 9 человек, - сообщает ведомство
Норильский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.