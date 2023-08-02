В России

15 минут назад

В Красноярском крае 2 человека погибли при крушении гидросамолета

13
#крушение гидросамолета

В результате крушения гидросамолета погибли 2 человека, которые были на борту.

В Красноярском крае частный гидросамолет потерпел крушение при взлете с реки в районе промзоны Дудинки, - сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 11 часов местного времени в районе промзоны Лесобиржа г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории р. Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет", - говорится в сообщении ведомства.

На борту судна находилось 2 человека. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В результате ЧП погибли 2 человека, - сообщает МЧС.

Огнеборцы потушили горящий самолет. От МЧС России привлекалось 3 единицы техники, 9 человек, - сообщает ведомство

Норильский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

13
#крушение гидросамолета

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
14
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

1
Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

вчера, 17:41

В России
#Windows
В России вырос спрос на пиратскую Windows

вчера, 17:36

В России
В России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа
#Китай #туризм
В России запустили групповые безвизовые поездки в Китай с 1 августа

вчера, 16:49

В России
Суд арестовал державшего девушку в плену 14 лет жителя Челябинска
#похищение человека
Суд арестовал державшего девушку в плену 14 лет жителя Челябинска

вчера, 16:01

В России
В РФ разработали уникальный прибор с альтернативным зрением для слепых
#здоровье #зрение
В РФ разработали уникальный прибор с альтернативным зрением для слепых

вчера, 15:17

В России
В Люберцах загорелась строительная база рядом с гипермаркетом
#пожар #склад
В Люберцах загорелась строительная база рядом с гипермаркетом

вчера, 14:21

В России