Общество
32 минуты назад
На территории двух детских садов обнаружили осиные гнёзда
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В июле почти 15 тысяч липчан позвонили на номер «112».
В управлении по делам ГО и ЧС Липецка подвели итоги июля и работы за 7 месяцев. Как сообщает пресс-служба управления, на июль пришлось самое больше количество обращений – почти 15 тысяч. Липчане несколько раз жаловались на осиные гнёзда, причём два из них было обнаружено на территории детских садов – в Ссёлках и на проспекте Победы. В дошкольные учреждения экстренно направляли спасателей.
Ночью 25 июля липчане с помощью спасателей дважды ловили у себя в квартирах летучих мышей, на улице Плеханова заметили перешедшего дорогу и спокойно углубившегося во дворы кабана, а у гаражей на территории жилого дома по площади Ленина-Соборная – лису. Несколькими днями раньше лису видели на Сапёрном спуске, а в середине месяца – на набережной.
Чаще всего по единому номеру службы спасения вызывали скорую помощь и полицию. На 5% уменьшилось число обращений по ЖКХ. Не снижается количество звонков справочного характера – они составляют примерно треть общего объема. Как правило, липчане просят помочь найти координаты различных организаций – УВД, ЖКХ, медицинских учреждений. Просят совета, куда обратиться в той или иной ситуации, например, что делать, если разбился градусник.
Ночью 25 июля липчане с помощью спасателей дважды ловили у себя в квартирах летучих мышей, на улице Плеханова заметили перешедшего дорогу и спокойно углубившегося во дворы кабана, а у гаражей на территории жилого дома по площади Ленина-Соборная – лису. Несколькими днями раньше лису видели на Сапёрном спуске, а в середине месяца – на набережной.
Чаще всего по единому номеру службы спасения вызывали скорую помощь и полицию. На 5% уменьшилось число обращений по ЖКХ. Не снижается количество звонков справочного характера – они составляют примерно треть общего объема. Как правило, липчане просят помочь найти координаты различных организаций – УВД, ЖКХ, медицинских учреждений. Просят совета, куда обратиться в той или иной ситуации, например, что делать, если разбился градусник.
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