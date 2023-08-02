Общество
38 минут назад
Ремонт памятника экипажу Дмитрия Барашева затормозили дожди
Завершить контракт подрядчик мэрии собирается 10 августа.
Ремонт памятника Герою Советского Союза Дмитрию Барашеву и членам его экипажа должен был закончится 31 июля. Однако работы до сих пор не завершены.
Оказалось, что подрядчику мэрии помешала непогода — дожди шли все время исполнения контракта на ремонт памятника. Строители не успели оштукатурить подпорные стены памятника и покрасить барельеф.
«Завершить ремонт в полном объеме подрядчик планирует до 10 августа», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, на ремонт памятника в Ленинском сквере (так на карте города называется сквер за площадью Революции) из бюджета города выделены 616 тысяч рублей.
Дмитрий Барашев — летчик-бомбардировщик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В ночь с 19 на 20 августа 1943 года его самолет, возвращавшийся с боевого задания, разбился возле села Боринское. Вместе с двумя членами экипажа штурманом-радистом лейтенантом В. Н. Травиным и стрелком-радистом старшиной Н. С. Подчуфаровым Дмитрий Барашев похоронен в сквере у площади Революции.
Оказалось, что подрядчику мэрии помешала непогода — дожди шли все время исполнения контракта на ремонт памятника. Строители не успели оштукатурить подпорные стены памятника и покрасить барельеф.
«Завершить ремонт в полном объеме подрядчик планирует до 10 августа», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, на ремонт памятника в Ленинском сквере (так на карте города называется сквер за площадью Революции) из бюджета города выделены 616 тысяч рублей.
Дмитрий Барашев — летчик-бомбардировщик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В ночь с 19 на 20 августа 1943 года его самолет, возвращавшийся с боевого задания, разбился возле села Боринское. Вместе с двумя членами экипажа штурманом-радистом лейтенантом В. Н. Травиным и стрелком-радистом старшиной Н. С. Подчуфаровым Дмитрий Барашев похоронен в сквере у площади Революции.