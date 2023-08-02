Общество

38 минут назад

Ремонт памятника экипажу Дмитрия Барашева затормозили дожди

201
#памятник #ремонт
2
Ремонт памятника экипажу Дмитрия Барашева затормозили дожди

Завершить контракт подрядчик мэрии собирается 10 августа.

Ремонт памятника Герою Советского Союза Дмитрию Барашеву и членам его экипажа должен был закончится 31 июля. Однако работы до сих пор не завершены.

Оказалось, что подрядчику мэрии помешала непогода — дожди шли все время исполнения контракта на ремонт памятника. Строители не успели оштукатурить подпорные стены памятника и покрасить барельеф.

«Завершить ремонт в полном объеме подрядчик планирует до 10 августа», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, на ремонт памятника в Ленинском сквере (так на карте города называется сквер за площадью Революции) из бюджета города выделены 616 тысяч рублей.

Дмитрий Барашев — летчик-бомбардировщик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В ночь с 19 на 20 августа 1943 года его самолет, возвращавшийся с боевого задания, разбился возле села Боринское. Вместе с двумя членами экипажа штурманом-радистом лейтенантом В. Н. Травиным и стрелком-радистом старшиной Н. С. Подчуфаровым Дмитрий Барашев похоронен в сквере у площади Революции.
201
#памятник #ремонт
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
14
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

На территории двух детских садов обнаружили осиные гнёзда
#осиное гнездо #спасатели
На территории двух детских садов обнаружили осиные гнёзда

28 минут назад

Общество
Погода позволила наблюдать осетровое суперлуние в Липецке
#суперлуние
2
Погода позволила наблюдать осетровое суперлуние в Липецке

сегодня, 08:20

Общество
Сегодня в Липецке: всё о Дне ВДВ – ограничение движения, митинги, безопасность, запрет на алкоголь
#Сегодня в Липецке #День ВДВ
17
Сегодня в Липецке: всё о Дне ВДВ – ограничение движения, митинги, безопасность, запрет на алкоголь

сегодня, 07:00

Общество
Липчан удивило облако в виде торнадо
#облако #торнадо
5
Липчан удивило облако в виде торнадо

вчера, 22:40

Общество
Липецкая вечЁрка: два падения с высоты, опасное полнолуние и штраф за издевательство над собакой
#вечЁрка #падение с высоты #полнолуние
9
Липецкая вечЁрка: два падения с высоты, опасное полнолуние и штраф за издевательство над собакой

вчера, 20:23

Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
3
На двух улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:43

Общество