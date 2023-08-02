«Лебедяньмолоко» получила аттестацию на экспорт в страны Таможенного союза

Молоко, кисломолочная продукция, творожная продукция, сметана и масло сливочное торговой марки «Лебедяньмолоко» теперь могут быть доступны в странах: Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия!

Таможенный союз - соглашение между странами, которое включает беспошлинную торговлю, одинаковые требования к сертификации продукции, единое таможенное законодательство.

Молокоперерабатывающее предприятие города Лебедянь прошло ряд проверок для того, чтобы качественный и натуральный продукт попробовало как можно больше людей из разных стран.

Компания прошла проверку документации, производственных и технологических процессов. К экспорту в страны Таможенного союза допускаются предприятия, на которых соблюдаются высокие стандарты качества и действуют гарантии безопасности выпускаемой продукции.

ООО «Лебедяньмолоко» РЕКЛАМА