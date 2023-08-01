В Липецкой области зарегистрировано уже 28 случаев кори и подозрения на корь

В больнице остаются 8 человек.

В Липецкой области продолжает расти число случаев кори. По данным на 1 августа, зарегистрированы уже 28 случаев кори и подозрения на корь.



Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, в больнице остаются 8 заболевших, остальных уже выписали.



В числе заболевших 25 — это дети и только трое — взрослые. Всего в регионе зарегистрировано пять очагов кори, один очаг кори в Усманском районе уже закрыт, остаются очаги в Липецке и Грязинском районах.



Все заболевшие не были привиты от кори, поэтому жителей Липецкой области, у которых нет прививки от этой болезни, призывают пройти вакцинацию от кори в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.