Здоровье

29 минут назад

В Липецкой области зарегистрировано уже 28 случаев кори и подозрения на корь

2 148
#корь
2
В Липецкой области зарегистрировано уже 28 случаев кори и подозрения на корь

В больнице остаются 8 человек.

В Липецкой области продолжает расти число случаев кори. По данным на 1 августа, зарегистрированы уже 28 случаев кори и подозрения на корь.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, в больнице остаются 8 заболевших, остальных уже выписали.

В числе заболевших 25 — это дети и только трое — взрослые. Всего в регионе зарегистрировано пять очагов кори, один очаг кори в Усманском районе уже закрыт, остаются очаги в Липецке и Грязинском районах.

Все заболевшие не были привиты от кори, поэтому жителей Липецкой области, у которых нет прививки от этой болезни, призывают пройти вакцинацию от кори в соответствии с национальным календарём профилактических прививок.
2 148
#корь
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Безмасочник

1 минуту назад
Пётр, можно и без прививки обойтись. Главное - научиться пользоваться сизами.
ответить

петр

6 минут назад
анти ваксеры
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 2819 человек
#ОРВИ #коронавирус
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 2819 человек

сегодня, 09:25

Здоровье
34-летний липчанин пострадал при розжиге мангала, а 28-летняя женщина обожглась жиром из казана
#ожог
10
34-летний липчанин пострадал при розжиге мангала, а 28-летняя женщина обожглась жиром из казана

вчера, 11:14

Здоровье
3235 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
#клещи
1
3235 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей

28.07.2023 11:28

Здоровье
С поезда — в больницу: двое липчан получили сильные солнечные ожоги
#ожог
2
С поезда — в больницу: двое липчан получили сильные солнечные ожоги

28.07.2023 10:51

Здоровье
Данковчанин заправлял тример бензином и получил ожоги 35% тела
#ожог
8
Данковчанин заправлял тример бензином и получил ожоги 35% тела

26.07.2023 13:38

Здоровье
37-летняя липчанка ошпарила лицо при готовке в скороварке
#ожог
2
37-летняя липчанка ошпарила лицо при готовке в скороварке

24.07.2023 11:53

Здоровье