Участников СВО и членов их семей спросят о том, что им требуется в первую очередь

Соответствующее анкетирование по просьбе областного Совета проведет отделение Фонда «Защитники Отечества».

Сегодня члены комитета по социальным вопросам Липецкого областного Совета побывали в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» и Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».Руководитель липецкого филиала фонда «Защитники Отечества» Андрей Поляков рассказал, что за два месяца работы организация получила 1050 обращений, более 800 из них уже решены.— В основном, обращения касались различных мер социальной поддержки, выплат по ранению, юридических консультаций, помощи в получении статуса ветерана боевых действий и медицинской реабилитации, — рассказал депутатам Андрей Поляков.По его словам, в этих обращениях не было вопросов по региональным выплатам. Такие выплаты поступают своевременно, сроки их выдачи даже уменьшились.— Мы помогаем собрать получателям выплат необходимый пакет документов. С федеральными выплатами небольшие проблемы бывают из-за того, что данные министерства обороны засекречены, и кто в какой очереди стоит, есть некоторые вопросы, — пояснил Андрей Поляков.Депутаты поговорили с посетителями фонда. Одна из них — Татьяна, ее племянник был ранен в зоне СВО, вернулся домой и вдруг его снова забрали.— Его отправили на СВО. Сказали, что он автоматически заключил контракт. Меня тут приняли очень хорошо, девушки обещали разобраться, — говорит Татьяна.Анжелика Сорокина пришла, чтобы оформить льготы. У нее двое детей, а бывший муж находится в зоне СВО.Еще одно место депутатской инспекции — Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Сейчас в нем проходят бесплатный курс реабилитации три ветерана боевых действий.—Лечат тут хорошо: физиопроцедуры, физкультура, гимнастика. Пытаются восстановить работоспособность колена. Я здесь всего лишь две с половиной недели, улучшения есть. Раньше опираться не мог на ногу, сейчас уже хожу без опоры на костыли, — рассказал один из них.К осени должен закончится ремонт одного из корпусов «Соснового бора». Возможна, и реконструкция остальных зданий — в центре надеются получить на эти цели полтора миллиардов рублей из федерального бюджета.— С сентября мы готовы принять до 80 участников СВО. Будем развивать современный вид реабилитации — с помощью собак. Такой способ рекомендован ведущими университетами. Собаки помогут в психологической реабилитации, восстановлении психологического здоровья, — рассказала начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева.Как говорит Татьяна Андреева, для центра купят такс. Считается, что собаки именно этой породы лучше остальных помогают людям, получившим психологические травмы.— Для нас главное — воочию убедиться, как оказывается помощь ветеранам боевых действий, семьям погибших участников СВО. Сегодня на все вопросы мы получили ответы, — считает председатель комитета по социальным вопросам Лариса Ксенофонтова.— Мы договорились с Фондом «Защитники Отечества» об опросе посетителей, чего именно не хватает для того, чтобы наиболее полно реализовывать права военнослужащих, ветеранов боевых действий, членов их семей. Первый вопрос уже прозвучал — по выделению земельных участков. Мы договорились, что все вопросы, которые будут возникать, мы возьмем в плановую работу Липецкого областного Совета депутатов. Будем взаимодействовать с губернатором области, с правительством для их решения, — подвел итоги поездки председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.