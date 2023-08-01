Общество

35 минут назад

Участников СВО и членов их семей спросят о том, что им требуется в первую очередь

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#СВО #облсовет
Участников СВО и членов их семей спросят о том, что им требуется в первую очередь

Соответствующее анкетирование по просьбе областного Совета проведет отделение Фонда «Защитники Отечества».

Сегодня члены комитета по социальным вопросам Липецкого областного Совета побывали в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» и Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».



Руководитель липецкого филиала фонда «Защитники Отечества» Андрей Поляков рассказал, что за два месяца работы организация получила 1050 обращений, более 800 из них уже решены.

— В основном, обращения касались различных мер социальной поддержки, выплат по ранению, юридических консультаций, помощи в получении статуса ветерана боевых действий и медицинской реабилитации, — рассказал депутатам Андрей Поляков.

По его словам, в этих обращениях не было вопросов по региональным выплатам. Такие выплаты поступают своевременно, сроки их выдачи даже уменьшились.

— Мы помогаем собрать получателям выплат необходимый пакет документов. С федеральными выплатами небольшие проблемы бывают из-за того, что данные министерства обороны засекречены, и кто в какой очереди стоит, есть некоторые вопросы, — пояснил Андрей Поляков.



Депутаты поговорили с посетителями фонда. Одна из них — Татьяна, ее племянник был ранен в зоне СВО, вернулся домой и вдруг его снова забрали.

— Его отправили на СВО. Сказали, что он автоматически заключил контракт. Меня тут приняли очень хорошо, девушки обещали разобраться, — говорит Татьяна.



Анжелика Сорокина пришла, чтобы оформить льготы. У нее двое детей, а бывший муж находится в зоне СВО.

Еще одно место депутатской инспекции — Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор». Сейчас в нем проходят бесплатный курс реабилитации три ветерана боевых действий.

—Лечат тут хорошо: физиопроцедуры, физкультура, гимнастика. Пытаются восстановить работоспособность колена. Я здесь всего лишь две с половиной недели, улучшения есть. Раньше опираться не мог на ногу, сейчас уже хожу без опоры на костыли, — рассказал один из них.



К осени должен закончится ремонт одного из корпусов «Соснового бора». Возможна, и реконструкция остальных зданий — в центре надеются получить на эти цели полтора миллиардов рублей из федерального бюджета.

— С сентября мы готовы принять до 80 участников СВО. Будем развивать современный вид реабилитации — с помощью собак. Такой способ рекомендован ведущими университетами. Собаки помогут в психологической реабилитации, восстановлении психологического здоровья, — рассказала начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева.

Как говорит Татьяна Андреева, для центра купят такс. Считается, что собаки именно этой породы лучше остальных помогают людям, получившим психологические травмы.

— Для нас главное — воочию убедиться, как оказывается помощь ветеранам боевых действий, семьям погибших участников СВО. Сегодня на все вопросы мы получили ответы, — считает председатель комитета по социальным вопросам Лариса Ксенофонтова.

— Мы договорились с Фондом «Защитники Отечества» об опросе посетителей, чего именно не хватает для того, чтобы наиболее полно реализовывать права военнослужащих, ветеранов боевых действий, членов их семей. Первый вопрос уже прозвучал — по выделению земельных участков. Мы договорились, что все вопросы, которые будут возникать, мы возьмем в плановую работу Липецкого областного Совета депутатов. Будем взаимодействовать с губернатором области, с правительством для их решения, — подвел итоги поездки председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.
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#СВО #облсовет

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