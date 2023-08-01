В «Пятёрочке» можно заказать доставку продуктов за 1 рубль

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает работу над развитием собственного сервиса доставки . Одним из способов повышения лояльности покупателей стала акция «Доставка за рубль». Она распространяется на все заказы на сумму от 499 рублей и действует с 15 июня до 4 сентября.

С начала 2023 года доставку товаров торговой сети «Пятёрочка» внедрили еще в 330 городах и поселках России. В рамках расширения сервиса сеть изучала особенности спроса в больших и малых населенных пунктах.

Выяснилось, что в городах-миллионниках в список самых продаваемых товаров вошли сахар, овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты), молоко, хлеб и бананы. На ряду с этими покупками, жители больших городов регулярно заказывают товары собственной торговой марки «Пятёрочка» — «Красная цена»: яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и прочее.

В городах и поселках с населением до 100 тысяч человек наибольшим спросом пользуются совсем другие категории товаров: напитки, корма для кошек, детские смеси, чипсы, замороженные полуфабрикаты и колбасные изделия.

— Доставка продуктов на дом — ключевой элемент комфорта. Основными драйверами этого рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдаленных регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги «Доставки за рубль» доказывают, что нам это удается: с начала запуска акции нами доставлено более трех миллионов заказов, — отметил руководитель маркетинга «Пятёрочка Доставка» Денис Нуждин.



