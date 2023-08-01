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Дом и сарай сгорели в Липецкой области

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#МЧС #пожар
Дом и сарай сгорели в Липецкой области
Утром 31 июля на улице Садовой в деревне Дерновкая Елецкого района сгорел жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Днем на улице Ленина в селе Малых Хомутец Добровского района выгорел сарай.

Всего пожарные региона 12 раз реагировали на вызовы, шесть из которых касались возгорания мусора в контейнерах и на открытой площади, три — коротких замыканий, и один — подгорания пищи.
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#МЧС #пожар

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