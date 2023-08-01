53-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 65-летней сожительницы

Женщину нашли мёртвой на диване в общежитии.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в смертельном избиении 65-летней сожительницы.



По версии следствия, в ночь с 27 на 28 января этого года в одной из комнат дома-общежития №8 на Осеннем проезде в Липецке пьяный мужчина поссорился с находящейся там же сожительницей и жестоко избил женщину, нанеся ей не менее 20 ударов неизвестным тупым твёрдым предметом по голове и туловищу, рукам и ногам. От многочисленных ударов женщина как могла закрывалась руками. Но это не помогло.



Утром 28 января избитая женщина умерла на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний в мягкие ткани головы, разрыва теменной артерии, отёка головного мозга.



По словам дочери погибшей, её мать после смерти отца в 2017-м году сильно злоупотребляла алкоголем, а в 2019-м году она познакомилась с обвиняемым и стала с ним сожительствовать. Мужчина нигде не работал, а женщина получала не только получала пенсию, но и подрабатывала техперсоналом в бассейне спорткомплекса «Нептун».



Сожителя матери дочь недолюбливала, поскольку видела у матери синяки и ссадины на лице и руках. Но мать побои всегда отрицала — говорила, что сама упала. А вот соседи указывали именно на побои.



23 января с матерью последний раз созванивался сын — после телефон на протяжении пяти дней был отключен. А 28 января сожитель женщины сообщил о её смерти. Дочь тут же приехала к матери на такси, но обнаружила её без признаков жизни на диване. Дочь вызвала скорую и полицию.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.