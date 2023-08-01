Происшествия

14 минут назад

53-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 65-летней сожительницы

117
#конфликт #побои
3
53-летнего липчанина обвиняют в смертельном избиении 65-летней сожительницы

Женщину нашли мёртвой на диване в общежитии.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в смертельном избиении 65-летней сожительницы. 

По версии следствия, в ночь с 27 на 28 января этого года в одной из комнат дома-общежития №8 на Осеннем проезде в Липецке пьяный мужчина поссорился с находящейся там же сожительницей и жестоко избил женщину, нанеся ей не менее 20 ударов неизвестным тупым твёрдым предметом по голове и туловищу, рукам и ногам. От многочисленных ударов женщина как могла закрывалась руками. Но это не помогло.

Утром 28 января избитая женщина умерла на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний в мягкие ткани головы, разрыва теменной артерии, отёка головного мозга.

По словам дочери погибшей, её мать после смерти отца в 2017-м году сильно злоупотребляла алкоголем, а в 2019-м году она познакомилась с обвиняемым и стала с ним сожительствовать. Мужчина нигде не работал, а женщина получала не только получала пенсию, но и подрабатывала техперсоналом в бассейне спорткомплекса «Нептун».

Сожителя матери дочь недолюбливала, поскольку видела у матери синяки и ссадины на лице и руках. Но мать побои всегда отрицала — говорила, что сама упала. А вот соседи указывали именно на побои.

23 января с матерью последний раз созванивался сын — после телефон на протяжении пяти дней был отключен. А 28 января сожитель женщины сообщил о её смерти. Дочь тут же приехала к матери на такси, но обнаружила её без признаков жизни на диване. Дочь вызвала скорую и полицию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
117
#конфликт #побои
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

29-летнюю женщину сбили на «зебре»: водитель заплатит ей 200 000 рублей
#ДТП
4
29-летнюю женщину сбили на «зебре»: водитель заплатит ей 200 000 рублей

41 минуту назад

Происшествия
Кражу пяти ножей из магазина записала камера наблюдения
#кража
1
Кражу пяти ножей из магазина записала камера наблюдения

сегодня, 13:39

Происшествия
Упавшая c 12-го этажа на машину 28-летняя липчанка — в реанимации, состояние её стабильное
#падение с высоты
5
Упавшая c 12-го этажа на машину 28-летняя липчанка — в реанимации, состояние её стабильное

сегодня, 13:24

Происшествия
Не имеющую прав 21-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП: погиб 18-летний парень
#ДТП
12
Не имеющую прав 21-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП: погиб 18-летний парень

сегодня, 12:30

Происшествия
Ночью еще одна женщина упала из многоэтажного дома
#падение с высоты
8
Ночью еще одна женщина упала из многоэтажного дома

сегодня, 11:39

Происшествия
Падение 28-летней женщины в Липецке с 12-го этажа на автомобиль записали камеры наблюдения
#падение с высоты
3
Падение 28-летней женщины в Липецке с 12-го этажа на автомобиль записали камеры наблюдения

сегодня, 11:33

Происшествия