Политика

34 минуты назад

На должность главы Краснинского района выдвинуты два кандидата

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#выборы #Краснинский район
На должность главы Краснинского района выдвинуты два кандидата

Один из них и. о. главы, второй — заместитель начальника районного отела образования.

Депутатам Краснинского райсовета для выбора нового главы района предложены две кандидатуры. В комиссию по отбору претендентов на должность подали документы исполняющий обязанности главы района Сергей Поляков, который до недавнего времени возглавлял райцентр Красное и заместитель начальника отдела образования Краснинского района Владимир Денисов.

Выборы главы района назначены на 11 августа — именно на этот день запланирована соответствующая сессия Краснинского райсовета.

Напомним, выборы главы были назначены после того, как предыдущий руководитель района Алексей Телков занял должность начальника областного управления сельского хозяйства.
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#выборы #Краснинский район

Комментарии (1)

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Мужик с Красного

21 минуту назад
Красное надо переименовать в Красное & Белое
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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