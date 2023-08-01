Политика
34 минуты назад
На должность главы Краснинского района выдвинуты два кандидата
Один из них и. о. главы, второй — заместитель начальника районного отела образования.
Депутатам Краснинского райсовета для выбора нового главы района предложены две кандидатуры. В комиссию по отбору претендентов на должность подали документы исполняющий обязанности главы района Сергей Поляков, который до недавнего времени возглавлял райцентр Красное и заместитель начальника отдела образования Краснинского района Владимир Денисов.
Выборы главы района назначены на 11 августа — именно на этот день запланирована соответствующая сессия Краснинского райсовета.
Напомним, выборы главы были назначены после того, как предыдущий руководитель района Алексей Телков занял должность начальника областного управления сельского хозяйства.
Выборы главы района назначены на 11 августа — именно на этот день запланирована соответствующая сессия Краснинского райсовета.
Напомним, выборы главы были назначены после того, как предыдущий руководитель района Алексей Телков занял должность начальника областного управления сельского хозяйства.
Мужик с Красного