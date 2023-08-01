Происшествия

42 минуты назад

29-летнюю женщину сбили на «зебре»: водитель заплатит ей 200 000 рублей

4 389
#ДТП
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29-летнюю женщину сбили на «зебре»: водитель заплатит ей 200 000 рублей

29-летняя женщина переходила по «зебре» улицу Октябрьскую в селе Тербуны и её сбил «Фольксваген».

Тербунский районный суд Липецкой области рассмотрел дело о взыскании компенсации морального вреда за наезд на пешехода на «зебре» .

Напомним, 1 декабря 2022 года в селе Тербуны 29-летняя женщина переходила по «зебре» улицу Октябрьскую и попала под автомобиль «Фольксваген Гольф плюс» под управлением 38-летнего водителя. Женщина была госпитализирована, её здоровью был причинён вред средней тяжести.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина потребовала взыскать с водителя компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и судебные расходы. Но водитель признал исковые требования только на 30 тысяч рублей и пояснил, что в силу своего материального положения не может компенсировать пострадавшей моральный вред на большую сумму.

В результате суд пришел к выводу, что ДТП произошло по вине водителя «Фольксвагена», вред здоровью был причинен в ходе грубого нарушения им правил дорожного движения: женщину он сбил на пешеходном переходе. При этом потерпевшая никаких нарушений не допускала.

В результате было принято решение о взыскании с водителя 200 тысяч рублей.
4 389
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Пессимист

10 минут назад
А если меня собьют на лошади Пржевальского?
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Созерцатель

18 минут назад
Соседка, как в 37году? Совок в головах неистребим.
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Пешеход

19 минут назад
А если кого-нибудь собьют на единороге, сколько составит выплата?
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Соседка

27 минут назад
Посадить бы парнишку,сразу деньги нашлись бы!
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