Происшествия
42 минуты назад
29-летнюю женщину сбили на «зебре»: водитель заплатит ей 200 000 рублей
29-летняя женщина переходила по «зебре» улицу Октябрьскую в селе Тербуны и её сбил «Фольксваген».
Тербунский районный суд Липецкой области рассмотрел дело о взыскании компенсации морального вреда за наезд на пешехода на «зебре» .
Напомним, 1 декабря 2022 года в селе Тербуны 29-летняя женщина переходила по «зебре» улицу Октябрьскую и попала под автомобиль «Фольксваген Гольф плюс» под управлением 38-летнего водителя. Женщина была госпитализирована, её здоровью был причинён вред средней тяжести.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина потребовала взыскать с водителя компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и судебные расходы. Но водитель признал исковые требования только на 30 тысяч рублей и пояснил, что в силу своего материального положения не может компенсировать пострадавшей моральный вред на большую сумму.
В результате суд пришел к выводу, что ДТП произошло по вине водителя «Фольксвагена», вред здоровью был причинен в ходе грубого нарушения им правил дорожного движения: женщину он сбил на пешеходном переходе. При этом потерпевшая никаких нарушений не допускала.
В результате было принято решение о взыскании с водителя 200 тысяч рублей.
Напомним, 1 декабря 2022 года в селе Тербуны 29-летняя женщина переходила по «зебре» улицу Октябрьскую и попала под автомобиль «Фольксваген Гольф плюс» под управлением 38-летнего водителя. Женщина была госпитализирована, её здоровью был причинён вред средней тяжести.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина потребовала взыскать с водителя компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и судебные расходы. Но водитель признал исковые требования только на 30 тысяч рублей и пояснил, что в силу своего материального положения не может компенсировать пострадавшей моральный вред на большую сумму.
В результате суд пришел к выводу, что ДТП произошло по вине водителя «Фольксвагена», вред здоровью был причинен в ходе грубого нарушения им правил дорожного движения: женщину он сбил на пешеходном переходе. При этом потерпевшая никаких нарушений не допускала.
В результате было принято решение о взыскании с водителя 200 тысяч рублей.
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