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Причиной массового убийства в Карелии стал бытовой конфликт

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#массовое убийство #пожар #Карелия

В селе Деревянное при тушении возгорания в доме обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти, в другом строении – тела еще четырех человек, в том числе тело женщины с ожогами и ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путём поджога.

В Карелии по делу об убийстве и поджоге шестерых человек задержаны двое подозреваемых.

В посёлке Деревянное в ночь на 1 августа произошёл пожар в двух частных домах. В одном из них обнаружили четыре трупа, среди которых тело женщины с термическими ожогами и ножевыми ранениями. В другом доме нашли два мужских тела, - сообщает СК РФ по региону.

По подозрению в совершении убийств и поджоге домов задержаны двое ранее судимых местных жителей 37 и 38 лет. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Следователями будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении следственного комитета.

На месте работают следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. Предварительная причина убийства - давний конфликт на бытовой почве, - пишет "Российская газета".
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#массовое убийство #пожар #Карелия

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