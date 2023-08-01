Причиной массового убийства в Карелии стал бытовой конфликт

В селе Деревянное при тушении возгорания в доме обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти, в другом строении – тела еще четырех человек, в том числе тело женщины с ожогами и ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путём поджога.







В посёлке Деревянное в ночь на 1 августа произошёл пожар в двух частных домах. В одном из них обнаружили четыре трупа, среди которых тело женщины с термическими ожогами и ножевыми ранениями. В другом доме нашли два мужских тела, - сообщает



По подозрению в совершении убийств и поджоге домов задержаны двое ранее судимых местных жителей 37 и 38 лет. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.



"Следователями будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении следственного комитета.



На месте работают следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.



Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. Предварительная причина убийства - давний конфликт на бытовой почве, - пишет В Карелии по делу об убийстве и поджоге шестерых человек задержаны двое подозреваемых.В посёлке Деревянное в ночь на 1 августа произошёл пожар в двух частных домах. В одном из них обнаружили четыре трупа, среди которых тело женщины с термическими ожогами и ножевыми ранениями. В другом доме нашли два мужских тела, - сообщает СК РФ по региону По подозрению в совершении убийств и поджоге домов задержаны двое ранее судимых местных жителей 37 и 38 лет. Они находились в состоянии алкогольного опьянения."Следователями будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении следственного комитета.На месте работают следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. Предварительная причина убийства - давний конфликт на бытовой почве, - пишет "Российская газета"