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10 минут назад

В РФ начала действовать единая электронная виза для иностранцев

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#виза #иностранцы

Ее могут получить граждане 55 государств

Иностранные граждане могут оформить единую электронную визу в Россию с 10:00 мск 1 августа, - передает ТАСС.

Уточняется, что электронную визу могут получить граждане 55 государств, в том числе европейских. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях, сообщали ранее в МИД РФ. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

Оформить визу можно на специализированном сайте МИД РФ electronic-visa.kdmid.ru или через мобильное приложение. Заявление на оформление необходимо подавать не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Стоимость визы составляет около $52.

По оценкам Минэкономразвития, въездной турпоток по итогам 2023 года может вырасти до 10 млн человек, в том числе благодаря запуску электронной визы.
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#виза #иностранцы

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