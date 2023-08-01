Происшествия

40 минут назад

Не имеющую прав 21-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП: погиб 18-летний парень

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#ДТП
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Не имеющую прав 21-летнюю женщину будут судить за смертельное ДТП: погиб 18-летний парень

Обвиняемая на «Ладе» выезжала с грунтовой дороги на главную и не предоставила право преимущественного проезда «Рено».

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летней женщины по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим водительских прав.

По версии следствия, 7 мая 2023 года около 16:30 обвиняемая, не имея водительского удостоверения и страховки на машину, на технически исправном автомобиле «Лада 217230» на улице Колхозной в селе Доброе выезжала с грунтовой дороги на главную и не предоставила право преимущественного проезда автомашине «Рено».

Женщина, которая была с ребёнком в машине (при этом в автомобиле отсутствовало детское удерживающее устройство), при выезде со второстепенной дороги не убедилась в отсутствии движущихся по главной дороге транспортных средств и в результате «Лада» столкнулась с автомобилем «Рено» под управлением 18-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пять человек. Водители «Лады» и «Рено», а также 3-летняя пассажирка «Приоры» и два пассажира «Рено» были госпитализированы с различными травмами. 18-летний водитель автомобиля «Рено» в результате полученных травм скончался.

По  данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемой квалифицированы по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет.
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#ДТП
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Комментарии (2)

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6 минут назад
100% пьяная была!
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Царство небесное!

6 минут назад
Как страшно! В 18 лет! Из - за глупой бабы.
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