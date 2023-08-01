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56 минут назад

В РЖД попросили увеличить тарифы из-за расходов на безопасность

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#РЖД #тарифы

Компания РЖД попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности.

ОАО РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год просит правительство дать надбавку к грузовому тарифу в 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности, - рассказали "Ъ" два источника, знакомые с ходом обсуждения.

По их словам, в минувшем году траты транспортную безопасность превысили 45 млрд рублей, что заметно больше 1% индексации, а источников их покрытия нет.

Эксперты считают, что просьба РЖД оправдана в связи с ростом террористической угрозы и необходимости скорейшего обеспечения противодронной защиты ключевых объектов и телеметрического наблюдения.

Транспортная безопасность ‒ "вещь дорогостоящая", - сообщал еще в 2018 году глава РЖД Олег Белозеров. Тогда расходы компании им оценивались только на соответствие вводимому закону о транспортной безопасности в 600 млрд рублей.

С началом СВО ситуация обострилась. Так, 1 мая 2022 года был разрушен мост через реку Смердица в Курской области, он частично обрушился, работы по восстановлению растянулись на три дня. В июле 2022 года были взорваны рельсы со следовавшим по ним грузовым поездом в Унечском районе Брянской области. Пострадавших не было, вагоны имели повреждения. Кроме того, за истекшие полтора года зафиксировано более десятка инцидентов, связанных с поджогом релейных шкафов на железнодорожных магистралях.

Источник, знакомый с мнением РЖД рассказал, что все мероприятия по линии транспортной безопасности, в том числе привлечение спецподразделений для защиты объектов и оснащение их техническими средствами, финансируются из собственных средств. Это серьезная финансовая нагрузка на компанию, особенно с учетом увеличения незаконных вмешательств в последнее время. Предлагаемая индексация на 1% лишь частично покроет рост трат РЖД.

Важно, чтобы надбавка была "однократной, целевой и не сохранялась в базовой индексации, как предыдущие", - заявили эксперты. За счет нее нужно обеспечить в первую очередь меры физической противодронной защиты — как минимум, противодронные ружья и обучение персонала их применению, меры телематической и страховой защиты, которая может применяться и в интересах грузоотправителей, - отмечают специалисты.
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#РЖД #тарифы

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