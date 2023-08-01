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В РЖД попросили увеличить тарифы из-за расходов на безопасность
Компания РЖД попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности.
По их словам, в минувшем году траты транспортную безопасность превысили 45 млрд рублей, что заметно больше 1% индексации, а источников их покрытия нет.
Эксперты считают, что просьба РЖД оправдана в связи с ростом террористической угрозы и необходимости скорейшего обеспечения противодронной защиты ключевых объектов и телеметрического наблюдения.
Транспортная безопасность ‒ "вещь дорогостоящая", - сообщал еще в 2018 году глава РЖД Олег Белозеров. Тогда расходы компании им оценивались только на соответствие вводимому закону о транспортной безопасности в 600 млрд рублей.
С началом СВО ситуация обострилась. Так, 1 мая 2022 года был разрушен мост через реку Смердица в Курской области, он частично обрушился, работы по восстановлению растянулись на три дня. В июле 2022 года были взорваны рельсы со следовавшим по ним грузовым поездом в Унечском районе Брянской области. Пострадавших не было, вагоны имели повреждения. Кроме того, за истекшие полтора года зафиксировано более десятка инцидентов, связанных с поджогом релейных шкафов на железнодорожных магистралях.
Источник, знакомый с мнением РЖД рассказал, что все мероприятия по линии транспортной безопасности, в том числе привлечение спецподразделений для защиты объектов и оснащение их техническими средствами, финансируются из собственных средств. Это серьезная финансовая нагрузка на компанию, особенно с учетом увеличения незаконных вмешательств в последнее время. Предлагаемая индексация на 1% лишь частично покроет рост трат РЖД.
Важно, чтобы надбавка была "однократной, целевой и не сохранялась в базовой индексации, как предыдущие", - заявили эксперты. За счет нее нужно обеспечить в первую очередь меры физической противодронной защиты — как минимум, противодронные ружья и обучение персонала их применению, меры телематической и страховой защиты, которая может применяться и в интересах грузоотправителей, - отмечают специалисты.