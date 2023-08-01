Бизнес

9 минут назад

Август цвета неба над Усадьбой «Скорняково-Архангельское»

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Август цвета неба над Усадьбой «Скорняково-Архангельское»

Усадьба «Скорняково-Архангельское» продолжает радовать своих гостей яркими мероприятиями – 13 августа пройдет уже третий летний фестиваль - Воздухоплавания.

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Такого в нашей области еще точно не было – 12 воздушных шаров взмоют в воздух, гости смогут на них подняться на 50 метров, а счастливчики совершить полноценный полет. Ну, а на земле вдохновлять своими произведениями будет популярная поэтесса Ах, Астахова (Ирина Астахова). Каждый раз, приезжая к нам в область, она неизменно собирает полные залы, а в атмосфере усадьбы со сцены на пруду строчки ее стихов будут звучать по-особенному:

«Если пусто в душе — значит время сменить маршрут.

Запиши в голове разборчиво, без чернил:

Если любят тебя — обязательно подождут,

Если счастье придет — значит ты его заслужил.»

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Вторым хедлайнером станет девушка с космическим голосом и волшебными песнями Polnalyubvi (ПолнаЛюбви). Она проведёт гостей фестиваля по сказочному лесу, полному тайн и загадок:

«Тот, кто терял

Будет снова любить

За рассветом близится вечное лето

Ночь до зари

Ты в душе береги свою птицу

Не дай ей разбиться.»

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Фестивали в усадьбе отличаются тем, что можно приехать всей семьей и для каждого найдется интересное пространство, и этот раз не будет исключением – будут игры для детей и взрослых, пространство самопознания, мастер-классы, пленэр, лаундж зоны. Но самое главное — это атмосфера и возможность увидеть и почувствовать всю эту красоту.

Информационный партнёр Фестиваля Воздухоплавания - коммуникативное агентство «Прайд Медиа» - всегда профессионально и неизменно качественно помогает своим друзьям достигать поставленных целей и стремиться к новым высотам, обеспечивая всестороннюю медиаподдержку и качественный заряд энергии для бизнеса.

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13 августа в Усадьбе «Скорняково-Архангельское» простора и высоты хватит всем. Если у вас есть возможность, не пропустите это яркое событие лета!

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Подробности и вся информация на сайте https://usadba-nadonu.ru

Фото предоставлены ООО «Бальмонт» Усадьба Скорняково-Архангельское
ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково,

ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318


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