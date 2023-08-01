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Корабли ЧФ в районе Севастополя отразили атаку ВСУ безэкипажными катерами

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#атака ВСУ #Черное море

В атаке участвовали три морских беспилотника.

Патрульные корабли Черноморского флота (ЧФ) "Сергей Котов" и "Василий Быков" отразили атаку трех безэкипажных катеров в районе Севастополя, - сообщает Минобороны России.

В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.

Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в 340 км юго-западнее Севастополя.
33
#атака ВСУ #Черное море

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