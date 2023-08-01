В России

11 минут назад

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении башни в «Москве-Сити»

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#беспилотники #атака #Москва

В результате оказался поврежден фасад на уровне 21 этажа и нарушено остекление на площади 150 квадратных метров.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся пролететь в Москву, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м", - написал глава города в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Киевский режим ночью первого августа атаковал Москву тремя дронами, два были сбиты, еще один подавлен РЭБ, - подтвердили информацию в Минобороны РФ.

"Пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами. Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов", - сообщили подробности в военном ведомстве.

Отмечается, что "еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, потеряв управление, врезался в одну из башен делового центра "Москва-сити", - пишет "Российская газета".

Уточняется, что речь идет о башне "IQ-квартала", в которой находятся несколько российских министерств: Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. Отмечается, что возгорания после происшествия не последовало, - передает ТАСС.
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#беспилотники #атака #Москва

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