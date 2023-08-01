Здоровье

37 минут назад

За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 2819 человек

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#ОРВИ #коронавирус
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 2819 человек

Заболеваемость по области снизилась на 8%, в Липецке — на 3%.

За последнюю неделю — с 24 по 30 июля в Липецкой области коронавирусом заболели 23 человека (заболеваемость за неделю снизилась на 8%), ОРВИ — 2 819 человек. Грипп в нашем регионе не регистрировали. Заболеваемость ОРВИ тоже снизилась на 8%.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, 59% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке за последнюю неделю июля зарегистрировано 1 959 случаев ОРВИ, что составляет 69,5% от всех случаев по области. В областном центре заболеваемость ОРВИ снизилась на 3%. Среди заболевших в Липецке также преобладают дети – на них приходится 58% всех случаев.

По результатам лабораторных исследований, в структуре заболеваемости доминируют риновирусы – 54,5%, 18% проб представлены вирусами парагриппа, по 9% - аденовирусами, бокавирусами, метапневмовирусами.

Медики обращают внимание липчан на опасность самолечения острых респираторных инфекций, особенно для лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуют обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.
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#ОРВИ #коронавирус

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