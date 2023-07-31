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Дочь Льва Яшина наградила футбольных мамочек из Ельца медалями престижного турнира

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#Женский футбол #ЖФК "Елец"
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Дочь Льва Яшина наградила футбольных мамочек из Ельца медалями престижного турнира

У этого футбола логика женская: «бронзовый» гол забила… вратарь команды.

Недавно созданная женская команда ФК «Елец» заняла 3-е место на «Кубке футбольных мам» в подмосковном Красногорске.

Ельчанки продолжают собирать в свой состав «спортивных и креативных», один из голов в стартовом матче с местным «Зорким-2» забила Марина Карпова, опытная елецкая дзюдоистка. Отличилась и Любовь Каверина, ещё один мяч соперницы забили в свои ворота сами, итог – 3:0.

Затем ельчанки разошлись миром с подмосковной «Сборной футбольных мам» - 0:0 и обыграли второй состав «Футбольных мам Зеленограда» - 2:0, голами отметились Ольга Герасимова и Светлана Тихонова.

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Следующий матч стал решающим в группе. Ельчанок устраивала и ничья, чтобы занять 1-е место в группе, но они пропустили решающий мяч от брянского «Спартака» за считанные секунды до финального свистка – 0:1…

Со 2-го места наши землячки в полуфинале попали на главного фаворита и победителя другой группы красногорский «Зоркий-1», здесь их тоже ждало поражение – 0:1.

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Голкипер ельчанок Карина Нестерова

В матче за 3-е место с первой командой «Футбольных мам Зеленограда» тоже всё решил один мяч, но на этот раз его забили ельчанки, а точнее… вратарь команды Карина Нестерова. Она мощно исполнила штрафной в середине поля, мяч задел по пути кого-то из защитниц соперников и влетел в сетку – 1:0!

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Только что вратарь забила решающий мяч

Ельчанки получили «бронзу», а в финале «Зоркий-1» обыграл команду Брянска – 3:0.

Лучшим игроком в составе ЖФК «Елец» была признана Марина Карпова, а призу лучшего защитника турнира получила ельчанка Кристина Саввина. Призы лауреатам турнира  Ирина Фролова - дочь легендарного вратаря Льва Яшина.

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Медали из рук дочери великого вратаря

Остаётся добавить, что матчи проходили в мини-футбольном формате «5х5» в два тайма по 10 минут.

ЖФК «Елец» был создан на свет случайно. Как рассказывала одна из идейных вдохновительниц Олеся Сотникова, сначала в порядке эксперимента мамы юных футболистов решили выйти на поле, чтобы понять, что чувствуют их дети. И втянулись.

Фото vk.com/jfkyelets


180
#Женский футбол #ЖФК "Елец"
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