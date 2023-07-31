Происшествия

48 минут назад

«ВАЗ-2104» вылетел на обочину удара автобуса

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#ДТП #автобус
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Днем 31 июля на улице Краснозаводской в Липецке столкнулись «ВАЗ-2104» и автобус «Волгобас» маршрута №378. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительный версии, автобус врезался в стоящий автомобиль.

- В салоне автобуса были пассажиры, но за медицинской помощью на данный момент никто из них не обращался, — рассказали в полиции.
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#ДТП #автобус
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