Происшествия
48 минут назад
«ВАЗ-2104» вылетел на обочину удара автобуса
Днем 31 июля на улице Краснозаводской в Липецке столкнулись «ВАЗ-2104» и автобус «Волгобас» маршрута №378.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительный версии, автобус врезался в стоящий автомобиль.
- В салоне автобуса были пассажиры, но за медицинской помощью на данный момент никто из них не обращался, — рассказали в полиции.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительный версии, автобус врезался в стоящий автомобиль.
- В салоне автобуса были пассажиры, но за медицинской помощью на данный момент никто из них не обращался, — рассказали в полиции.
Пассажир