сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: коммунальный водопад, супер скидки на городские контракты и мегаяйцо
Сегодня, 31 июля, ночью залило улицу Неделина, «Зеленхоз» получил муниципальный контракт, «упав» от начальной цены на 42,5%, и житель села Верхнее Казачье Задонского района похвалился тем, что нашел гигантское яйцо.
А вот жильцы дома № 10 были оказались недовольны. Для ремонта прохудившегося водопровода у них отключили воду.
— Фонтанам быть! Время пришло, работу фонтанчика оцениваю на четверку! — написал Городовой.
— Да с новым фонтаном можно спутать. красиво стекает, и шарики эти сверху. стоял бы так и любовался водопадом, — добавил петр.
Аттракцион невиданной щедрости! Муниципальное предприятие «Зеленхоз» снизило первоначальную цену контракта на озеленение города почти в половину. Контракт предполагает высадку 401 дерева и 1 850 кустарников. Пойти на такие скидки «Зеленхоз» вынудили конкуренты-участники торгов, которые последовательно сбивали цену контракта.
— Мы не могли оставить наш город на заклание каким-нибудь «Рогам и копытам»! — пояснили на предприятии.
Теперь «Зеленхозу» придется выполнять работу за 14,3 миллиона рублей, вместо 25 миллионов — начальной цены контракта.
А фирма «Мовиста Регионы Липецк», которая по концессии обновляет в Липецке трамваи и рельсы, переместила своих подрядчиков с одного объекта на другой. Не доделав пути на Тракторном, строители начали демонтаж рельсов на улице Полиграфической.
Пойти на такой шаг им пришлось, чтобы избежать простоя. Строители до сих пор не получили проектных решений собственников подземных коммуникаций на работы в местах их пересечения с новыми путями. И подобных неувязок в ближайшее время будет еще много, если не предпринять меры.
Житель села Верхнее Казачье похвалился находкой. Он обнаружил в своем огороде яйцо весом почти в килограмм!
Однако специалисты засомневались в подлинности информации. Заведующая просветительским отделом липецкого зоопарка Ольга Кривошеева пояснила, что самые большие яйца в нашей местности откладывают лебеди, но те вряд ли бы стали нестись в огородах. И им до килограммовых яиц далеко.
А заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе, орнитолог Владимир Сарычев уточнил, что в дикой природе России нет птиц, способных нести яйца такого размера. Крупные яйца откладывают страусы, которых разводят на фермах, но у них яйца более округлой формы. Поэтому Сарычев предположил, что на фото может быть гигантский гриб Головач.
Версию о том, что это не яйцо, а гриб, поддержала миколог заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева. Но она считает, что это не Головач, а гриб рода Фаллюс.
— Казаки это «ух!», и куры у них такие же, — предположил Весельчак У.
На завтра синоптики снова прогнозируют кратковременные дожди и грозы, но температура будет летней — до +26 градусов.
Обратите внимание, утром, 2 августа, в День ВДВ, в магазинах на улице Маргелова и от площади Героев до Нижнего парка не будут продавать спиртное.