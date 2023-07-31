На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений 1 августа холодной воды в двух районах города станут ремонтные работы на сетях по устранению утечек – с неудобствами столкнутся жители четырех улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Трудовой и Большие ключи – «РВК-Липецк» будет устранять утечку на водопроводе на участке по адресу: переулок Кузнечный, 20. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



С 10:00 и до окончания работ из-за ремонтных работ по устранению утечки на водопроводе на участке: улица Семашко, 68 – отключат холодную воду в домах № 68 по улице Семашко, №№ 55/4, 61а по улице Гагарина. Воду подвезут к дому № 68 по улице Семашко.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



1 августа плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Гражданской, №№ 49, 51, 53-61, 63 по улице Бескрайней, №№ 1-22 по улице Днепровской, №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 по улице Донецкой, №№ 4, 6, 8, 9, 10 - 20, 22, 24, 26, 28, 30 по улице Яна Фабрициуса. С 14:00 до 02:00 обесточат дом № 78 по улице Первомайской.



