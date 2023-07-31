Кратковременные дожди с грозами не повлияют на жару

1 и 2 августа погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах возможен град. 3 августа атмосферное давление будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-23 градуса тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди – днем местами сильные, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.



День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.



