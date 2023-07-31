14 минут назад
Кратковременные дожди с грозами не повлияют на жару
1 и 2 августа погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, в отдельных районах возможен град. 3 августа атмосферное давление будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-23 градуса тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.
День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году – 6 градусов тепла.
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