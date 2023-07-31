В России

27 минут назад

Новый корпус появится в новокузнецкой больнице

22
#здравоохранение
В Новокузнецке планируется построить новый больничный корпус рядом со зданием Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Барбараша. С уже существующими зданиями его соединят теплым переходом. Об этом со ссылкой на Telegram-канал главы Новокузнецка сообщает VSE42.Ru.

«Проектирования займет около года. После этого начнется строительство», – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что благодаря вводу новых помещений больница сможет внедрить не выполнявшиеся ранее виды операций.
22
#здравоохранение

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