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27 минут назад
Новый корпус появится в новокузнецкой больнице
В Новокузнецке планируется построить новый больничный корпус рядом со зданием Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Барбараша. С уже существующими зданиями его соединят теплым переходом. Об этом со ссылкой на Telegram-канал главы Новокузнецка сообщает VSE42.Ru.
«Проектирования займет около года. После этого начнется строительство», – говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что благодаря вводу новых помещений больница сможет внедрить не выполнявшиеся ранее виды операций.
«Проектирования займет около года. После этого начнется строительство», – говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что благодаря вводу новых помещений больница сможет внедрить не выполнявшиеся ранее виды операций.