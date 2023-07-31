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22 минуты назад

Потливость во сне может указывать на несколько видов рака

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#здоровье #рак #потливость

Специалисты отмечают, что у больных раком могут наблюдаться вышеназванные симптомы в том числе из-за химиотерапии и приема определенных лекарств.

Ночная потливость может быть признаком некоторых видов рака, включая лейкемию, лимфому, рак костей, рак печени, мезотелиому и карциноидные опухоли, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на Американское онкологическое общество (ACS).

Медики отметили, что ощущение необычного жара в одной или нескольких областях тела, влажная кожа, влажные простыни после сна, озноб и обильный пот могут указывать на развитие рака.

В большинстве случаев ночная потливость не является признаком рака. Чаще всего ночная потливость может быть признаком гормональных изменений в результате менопаузы или беременности, низкого уровня сахара в крови, а также из-за определенных лекарств или стресса.

Ночная потливость при раке, как правило, более стойкая и сопровождается лихорадкой, в то время как потливость при менопаузе или по более распространенным причинам возникает лишь изредка. У больных раком это обычно происходит наряду с такими симптомами, как усталость и необъяснимая потеря веса.

Специалисты отмечают, что у больных раком могут наблюдаться вышеназванные симптомы в том числе из-за химиотерапии и приема определенных лекарств.
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#здоровье #рак #потливость

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