«Вы ищете там, где светло, а не там, где потеряли!»

В Липецком отделении РСПП обсудили причины роста числа актов безучетного потребления электроэнергии. «Россетям» предложили выстраивать здоровые коммерческие отношения с бизнесом, а не бичевать его многомиллионными штрафами.

В РСПП состоялся круглый стол по проблеме продолжающегося роста актов безучетного потребления электроэнергии, составленных Липецким филиалом ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Решительность участников дискуссии подчеркивал как состав высоких сторон во главе с вице-губернатором Сергеем Курбатовым, так и вступительные слова заместителя председателя правления-исполнительного директора «СППЛО» Ольги Митрохиной:— Проблема безучетного потребления электроэнергии остается проблемой, хотя мы ее обсуждаем на нашей площадке вот уже три года. В областном управлении энергетики и тарифов для рассмотрения спорных актов «Липецкэнерго» создана согласительная комиссия и мы даже увидели какие-то улучшения, но рост числа актов безучетного потребления электроэнергии в прошлом году и в первые шесть месяцев этого года показал, что ничего не решено. В нынешних непростых условиях мы рассматриваем это как давление на бизнес. Подобного, кстати, нет в других регионах.Начальник областного управления энергетики и тарифов Михаил Боев отметил, что ситуация с потерями электроэнергии у «Липецкэнерго» оставляет желать лучшего. Для решения проблемы в «Липецкэнерго» «взяли на вооружение все возможные способы для составления актов безучетного потребления». Несмотря на действующую при областном управлении энергетики и тарифов согласительную комиссию, на которой рассматривают спорные акты, в прошлом году сумма выставленных бизнесу штрафных санкций выросла до 569 млн рублей (при 345 миллионах в 2021-м), а в первом полугодии текущего года составила 330 миллионов. При существующей динамике к концу года объем штрафов рискует перевалить за 600 миллионов:— На согласительной комиссии за 10 месяцев ее работы мы рассмотрели 38 актов «Липецкэнерго» о воровстве электроэнергии на 529 миллионов рублей. В результате коллегиального рассмотрения «Липецкэнерго» аннулировал акты на 188 миллионов. Позже суды отменили актов еще на 142 миллиона, которые мы рекомендовали аннулировать. Сейчас в судах рассматриваются акты еще на 198 миллионов рублей, большую часть которых мы также предлагали аннулировать.Михаил Боев привел ряд примеров, когда составлять акты не следовало бы. Так, например, контролеры «Липецкэнерго» составили акт на юрлицо, у которого на момент его составления даже не было трансформаторной подстанции — ее уже давно продали за долги. Также начальник областного УЭиТ дал бизнесу ряд советов, как не дать сетевой организации даже формального повода для предъявления иска. Злоупотреблениями контролеров Михаил Боев назвал опломбировку устройств, не входящих в узлы учета электроэнергии, определение нарушений на глазок, без экспертизы, самостоятельный доступ к прибору учета, находящегося в электроустановке потребителя, без уведомления потребителя.— Уведомляйте «Липецкэнерго» обо всем, что происходит с узлами учета. Незамедлительно информируйте сетевую организацию обо всех внештатных ситуациях, ведите фото-и видеофиксацию состояния приборов учета. Если все же составлен акт о безучетном потреблении, с которым вы не согласны, отразите в нем все обстоятельства. Напишите о своем несогласие в районы электросетей или непосредственно в головной офис «Липецкэнерго». Чтобы не попасть под отключение, обращайтесь в суд за обеспечительными мерами на время процесса по рассмотрению акта. В любом случае рекомендую обращаться к нам в управление.Обращаться в областное УЭиТ Михаил Боев посоветовал и тем, кто не вовремя получает оплаченную услугу по техприсоединению. С этим процессом, по его словам, в регионе не наблюдается положительной динамики. Михаил Боев рекомендовал «Россетям» выстраивать здоровые коммерческие отношения с бизнесом. Регион подписал соглашение с «Липецкэнерго» о снижении вдвое сроков техприсоединения для реального сектора экономики, но порой этот документ не работает. Одним из таких случаев стала ситуация с юридическим лицом, когда процедуры технологического присоединения были просрочены на 623 дня!По словам Генерального директора АО «ЛЭСК» Алексея Харина, «Липецкэнерго» выигрывает в судах лишь каждый десятый акт безучетного потребления электроэнергии, но при всем при этом продолжает прессовать бизнес. Если в 2020 году «Липецкэнерго» составил 145 таких актов на 392 млн рублей, то в 21-м — 152 (345 млн руб), в 22-м — 167 (569 млн рублей), а за первые шесть месяцев 23-го — 77 (331 млн рублей).— С такими темпами в этом году у нас будет очередной антирекорд по объемам штрафных санкций. Если у наших соседей по ЦФО количество составленных актов идет по нисходящей, то у нас — по восходящей. По нашей оценке, объем начислений по нелегитимным актам безучетного потребления составляет 89% от общего объема начислений. Это нехороший посыл бизнесу, ведь акты и суды — это фактически замороженные средства, которые выведены из оборота!В числе приведенных Алексеем Хариным примеров незаконных действий сетевой организации было АО «Хмелинецкий карьер». На этом предприятии контролеры опломбировали фальш-панель, закрывающую узел учета электроэнергии. При том, что эта панель не является элементом системы учета, проверяющие выписали предприятию штраф и начислили к оплате 5,8 млн кВтч электроэнергии — в 17 раз больше среднемесячного потребления!— Переломить такую тенденцию сложно, поскольку решения согласительной комиссии носят лишь рекомендательный характер, — вздохнул Алексей Харин.Директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин заявил, что если в 2022 году «Липецкэнерго» составило 495 актов безучетного потребления электроэнергии на 56 млн кВтч, то в этом – уже 429 актов на 39 млн кВтч.— Мы не заинтересованы в росте числа актов безучетного потребления, но мы обязаны бороться с нарушениями! — подчеркнул сетевик.Действующее законодательство Российской Федерации значительно ужесточило меры воздействия на потребителей, допустивших хищение электроэнергии. Сумма штрафов по бездоговорному потреблению может достигать нескольких сотен тысяч, а в некоторых случаях и миллионов рублей.О том, какие бывают хищения Виталий Мордыкин показал на слайдах.— Да, встречаются спорные акты – каждый из них отдельно рассматривается и при установлении дополнительных обстоятельств аннулируется в досудебном порядке, — отметил Виталий Мордыкин.Виталий Мордыкин также обозначил проблемы с техприсоединением, но они объективные. И уже есть тенденция на их сокращение.— Судебная статистика не в вашу пользу! Мы давно предлагаем вам не предъявлять потребителям и гарантирующему поставщику объемы по спорным актам до окончания разбирательств в судах во избежание их отключения от электросети. — обратился с предложением к Виталию Мордыкину начальник областного УЭиТ.В итоге жестко отреагировал на дискуссию вице-губернатор Сергей Курбатов:— Губернатор высказался предельно ясно: воровство электроэнергии недопустимо. Но вы ищете там, где светло, а не там, где потеряли! Мы проведем сверку ваших данных и данных ЛЭСКа. но уже очевидно, что 70% актов — не в вашу пользу. Исключите тех, кто не ворует, а тех, кто ворует, доводите до уголовного дела, до возмещения ущерба. Возьмите себе за правило: не воровал — нет доначислений, если согласительная комиссия не видит нарушений — нет доначислений. Наводите порядок в серой, пограничной зоне, где у нас есть сомнения. И работайте над уменьшением сроком техприсоединений к сетям.Подытоживая жесткую дискуссию, заместитель председателя правления - исполнительный директор «СППЛО» Ольга Митрохина сказала, что эта встреча была очень продуктивна:— Предпринимательское сообщество находится в тяжелых условиях - в поисках сырья, материалов, поставщиков, новой логистики. Бизнесу не до того, чтобы доказывать свою невиновность в судах, оспаривая акты «Липецкэнерго». Сегодня вице-губернатор еще раз сказал, что взял ситуацию под контроль. Надеемся, что проблема давления сетевой организации на добросовестный бизнес, о чем мы говорим несколько последних лет, будет решена.