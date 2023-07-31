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17 минут назад

Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

18
#iPhone #Росавиация

Запрет на технику Apple также ввели в Администрации гражданских аэропортов, Институте гражданской авиации и в организации, курирующей деятельность авиадиспетчеров (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД").

Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях, - рассказал ТАСС источник в одной из крупных авиакомпаний.

"Запретили", - сказал он, добавив, что аналогичный запрет также введен во ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (курирует деятельность диспетчеров), Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации и Администрации гражданских аэропортов (аэродромов).

Официальный представитель Росавиации пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Ранее источник сообщил, что в Минтрансе РФ начали отказываться от использования iPhone на службе.
18
#iPhone #Росавиация

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