17 минут назад
Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях
Запрет на технику Apple также ввели в Администрации гражданских аэропортов, Институте гражданской авиации и в организации, курирующей деятельность авиадиспетчеров (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД").
"Запретили", - сказал он, добавив, что аналогичный запрет также введен во ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (курирует деятельность диспетчеров), Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации и Администрации гражданских аэропортов (аэродромов).
Официальный представитель Росавиации пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Ранее источник сообщил, что в Минтрансе РФ начали отказываться от использования iPhone на службе.