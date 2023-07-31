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В Самарской области катер травмировал 12-летнюю девочку
Инцидент произошёл накануне днём, когда школьница купалась на реке Сок в районе села Малая Царевщина.
В Самарской области произошел инцидент, связанный с травмированием ног 12-летней девочки, которая купалась в реке Сок в районе села Малая Царевщина. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, и на данный момент водитель катера находится в розыске, как сообщило Центральное МСУ на транспорте СК России.
"Установлено, что вечером 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области винтом проплывавшего мимо катера травмирована находившаяся в водоеме 12-летняя девочка. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь", - сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Водитель катера пока не установлен.
"Установлено, что вечером 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области винтом проплывавшего мимо катера травмирована находившаяся в водоеме 12-летняя девочка. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь", - сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Водитель катера пока не установлен.