В России

сегодня, 14:37

В Самарской области катер травмировал 12-летнюю девочку

33
#дети #травмирование на воде

Инцидент произошёл накануне днём, когда школьница купалась на реке Сок в районе села Малая Царевщина.

В Самарской области произошел инцидент, связанный с травмированием ног 12-летней девочки, которая купалась в реке Сок в районе села Малая Царевщина. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, и на данный момент водитель катера находится в розыске, как сообщило Центральное МСУ на транспорте СК России.

"Установлено, что вечером 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района Самарской области винтом проплывавшего мимо катера травмирована находившаяся в водоеме 12-летняя девочка. С полученными телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь", - сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. Водитель катера пока не установлен.
33
#дети #травмирование на воде

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях
#iPhone #Росавиация
Росавиация запретила сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

13 минут назад

В России
Президент РФ подписал закон об индексации акцизов до 2026 года
#акцизы #индексация
Президент РФ подписал закон об индексации акцизов до 2026 года

сегодня, 13:08

В России
Троих жителей Воронежской области задержали по делу о госизмене
#госизмена
Троих жителей Воронежской области задержали по делу о госизмене

сегодня, 12:12

В России
Житель Челябинска 14 лет удерживал в плену похищенную им женщину
#похищение человека #маньяк
Житель Челябинска 14 лет удерживал в плену похищенную им женщину

сегодня, 11:26

В России
Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором ослабления курса рубля
#экономика #ослабление рубля
Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором ослабления курса рубля

сегодня, 10:34

В России
В 50-этажном здании Москва-Сити произошел взрыв
В 50-этажном здании Москва-Сити произошел взрыв

вчера, 12:03

В России