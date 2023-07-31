В России
25 минут назад
Троих жителей Воронежской области задержали по делу о госизмене
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Трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в госизмене.
Трёх жителей Воронежской области задержали по подозрению в госизмене. Силовики предполагают, что они были завербованы украинской националистической организацией "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в России), - говорится на сайте Федеральной службы безопасности России.
ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность трех жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям запрещенной в РФ украинской националистической организации "Правый сектор", направленной против безопасности России, - говорится в сообщении.
Мужчины передавали данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре запрещённой в РФ организации. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о госизмене. Теперь мужчинам грозит от 12 до 20 лет колонии.
ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность трех жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям запрещенной в РФ украинской националистической организации "Правый сектор", направленной против безопасности России, - говорится в сообщении.
Мужчины передавали данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре запрещённой в РФ организации. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о госизмене. Теперь мужчинам грозит от 12 до 20 лет колонии.
34