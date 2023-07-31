34-летний липчанин пострадал при розжиге мангала, а 28-летняя женщина обожглась жиром из казана

Выходные на природе для некоторых закончились в больнице.

В областной ожоговый центр поступили две жертвы отдыха на природе. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 34-летний липчанин получил сильные ожоги при розжиге мангала с помощью специальной жидкости. Баллон с жидкостью вспыхнул у него в руках. В результате мужчине диагностировали ожоги лица и шеи второй и третьей степени. У него обожжено 4% тела.



А 28-летняя липчанка готовила блюдо в казане и случайно вылила жир себе на руку. Женщине диагностировали ожоги 5% тела, у неё ожоги третьей степени.



Медики рекомендуют липчанам соблюдать осторожность при разведении костра и приготовлении пищи во время отдыха.

