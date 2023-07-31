Здоровье

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34-летний липчанин пострадал при розжиге мангала, а 28-летняя женщина обожглась жиром из казана

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#ожог
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34-летний липчанин пострадал при розжиге мангала, а 28-летняя женщина обожглась жиром из казана

Выходные на природе для некоторых закончились в больнице.

В областной ожоговый центр поступили две жертвы отдыха на природе. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 34-летний липчанин получил сильные ожоги при розжиге мангала с помощью специальной жидкости. Баллон с жидкостью вспыхнул у него в руках. В результате мужчине диагностировали ожоги лица и шеи второй и третьей степени. У него обожжено 4% тела.

А 28-летняя липчанка готовила блюдо в казане и случайно вылила жир себе на руку. Женщине диагностировали ожоги 5% тела, у неё ожоги третьей степени.

Медики рекомендуют липчанам соблюдать осторожность при разведении костра и приготовлении пищи во время отдыха.
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#ожог
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Комментарии (1)

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ЮВП

49 минут назад
Пионеров учили разжигать костры даже из сырых дров, готовить пищу на костре. А это "памперсное поколение" не может разжечь огонь, приготовить кашу. Страшно что они "управляют" автомобилями. А еще у них родятся дети, вот будет беда.
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