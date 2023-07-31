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Житель Челябинска 14 лет удерживал в плену похищенную им женщину

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#похищение человека #маньяк

Жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. В доме похитителя были найдены останки неустановленного человека.

Мужчина в 2009 году привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года, она смогла сбежать после того, как его доставили в лечебное учреждение, - пишет СУ СК РФ по региону.

Сейчас мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. В заявлении указывалось, что с 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину - в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки человека. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции.
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#похищение человека #маньяк

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