Политика

24 минуты назад

Облизбирком отреагировал на странную рассылку в школьных чатах

1 194
Облизбирком отреагировал на странную рассылку в школьных чатах
Избирательная комиссия Липецкой области направила обращение в департамент образования администрации Липецка по поводу заявления кандидата в депутаты Государственной Думы Сергея Токарева.

Напомним, Сергей Токарев попросил избирком разобраться, почему через школьные чаты собирается информация о родителях, готовых участвовать в дистанционном голосовании.

— Комиссия направила обращение в департамент образования о проведении разъяснительной работы с руководителями школ в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан, — сообщили GOROD48 в облизбиркоме.
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Комментарии (1)

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1

6 минут назад
по итогам, как обычно, без нарушений. ))
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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