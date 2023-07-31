Политика
24 минуты назад
Облизбирком отреагировал на странную рассылку в школьных чатах
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Избирательная комиссия Липецкой области направила обращение в департамент образования администрации Липецка по поводу заявления кандидата в депутаты Государственной Думы Сергея Токарева.
Напомним, Сергей Токарев попросил избирком разобраться, почему через школьные чаты собирается информация о родителях, готовых участвовать в дистанционном голосовании.
— Комиссия направила обращение в департамент образования о проведении разъяснительной работы с руководителями школ в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан, — сообщили GOROD48 в облизбиркоме.
Напомним, Сергей Токарев попросил избирком разобраться, почему через школьные чаты собирается информация о родителях, готовых участвовать в дистанционном голосовании.
— Комиссия направила обращение в департамент образования о проведении разъяснительной работы с руководителями школ в целях недопущения возможного нарушения избирательных прав граждан, — сообщили GOROD48 в облизбиркоме.
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