За полгода осужденным пытались передать 76 телефонов

Также осужденным пытались передать 11,6 грамма наркотиков.

За полгода в исправительных учреждениях Липецкой области изъято 117 сотовых телефонов, из них 76 – при доставке. Также при попытке доставки изъято 11,6 грамма наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. Совершено 24 попытки переброса запрещенных предметов на территорию колоний. В 20 случаях осужденным пытались перебросить мобильные телефоны. Девять человек при перебросе задержаны. Такие данные приводит пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.



За шесть месяцев 2023 года, в колониях и тюрьмах области выпущено продукции, выполнено работ и оказано услуг более чем на 260 миллионов рублей. Основная доля приходится на изделия легкой промышленности (швейная и обувная продукция), продукцию металлообработки.



На оплачиваемых работах было занято 2 296 осужденных. Их среднемесячная зарплата составила 9 308 рублей.





