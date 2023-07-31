Общество

52 минуты назад

За полгода осужденным пытались передать 76 телефонов

67
#УФСИН
1
За полгода осужденным пытались передать 76 телефонов

Также осужденным пытались передать 11,6 грамма наркотиков.

За полгода в исправительных учреждениях Липецкой области изъято 117 сотовых телефонов, из них 76 – при доставке. Также при попытке доставки изъято 11,6 грамма наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. Совершено 24 попытки переброса запрещенных предметов на территорию колоний. В 20 случаях осужденным пытались перебросить мобильные телефоны. Девять человек при перебросе задержаны. Такие данные приводит пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

За шесть месяцев 2023 года, в колониях и тюрьмах области выпущено продукции, выполнено работ и оказано услуг более чем на 260 миллионов рублей. Основная доля приходится на изделия легкой промышленности (швейная и обувная продукция), продукцию металлообработки.

На оплачиваемых работах было занято 2 296 осужденных. Их среднемесячная зарплата составила 9 308 рублей.


67
#УФСИН
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

На улице Советской не работает светофор
#свет #отключение
На улице Советской не работает светофор

20 минут назад

Общество
Зоозащитники подлечили раненую пустельгу и отпустили на волю
#спасение птицы
Зоозащитники подлечили раненую пустельгу и отпустили на волю

56 минут назад

Общество
На улице Неделина ночью образовался водопад
#ЖКХ
4
На улице Неделина ночью образовался водопад

сегодня, 09:52

Общество
Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта и липчане больше не хотят работать 5 дней в неделю
#Сегодня в Липецке
38
Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта и липчане больше не хотят работать 5 дней в неделю

сегодня, 07:00

Общество
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
27
Итоги недели: цены

вчера, 20:52

Общество
В Липецкой области отмечают День ВМФ
#День ВМФ
41
В Липецкой области отмечают День ВМФ

вчера, 16:14

Общество