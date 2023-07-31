В России

31 минуту назад

Силуанов назвал торговый баланс ключевым фактором ослабления курса рубля

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#экономика #ослабление рубля

Силуанов заверил, что Минфин не рассматривает вариант регулирования курса рубля.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ослабление курса рубля связано прежде всего с притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Он назвал предсказуемый курс рубля принципиальным для его ведомства, - передает ТАСС.

"Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет",— заявил он.

По его словам, предсказуемый рубль важен "и для людей, и для бизнеса". "Надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее прежде всего страдают самые незащищенные слои населения",— отметил министр.

Силуанов также заверил, что Минфин не рассматривает вариант регулирования курса рубля.

"Держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, мы уже проходили. Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли",— объяснил министр.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина считает, что дезинфляционные риски для российской экономики сейчас являются незначительными. Более серьезным риском для экономики она называла возможное ужесточение западных санкций против РФ. 21 июля совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Ранее она была на уровне 7,5%, показатель не менялся с сентября прошлого года, - пишет "Ъ".
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#экономика #ослабление рубля

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