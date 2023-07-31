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57 минут назад

Зоозащитники подлечили раненую пустельгу и отпустили на волю

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#спасение птицы
Зоозащитники подлечили раненую пустельгу и отпустили на волю

Сегодня птица вернулась в родные места

Сегодня волонтеры питомника «Счастливый берег» выпустили в «Университетском» выловленную 27 июля пустельгу. Птица с раненым крылом двое суток пряталась на улице Полиграфической в траве, и под балконами.

После того, как ее удалось поймать, выяснилось, что травма крыла не очень серьезная и на лечение птицы уйдет несколько дней.

Сегодня птицу выпустили там же где и обнаружили – у дома №5 на улице Политехнической. Пустельга без проблем полетела.
160
#спасение птицы

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