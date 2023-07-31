Общество
57 минут назад
Зоозащитники подлечили раненую пустельгу и отпустили на волю
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Сегодня птица вернулась в родные места
Сегодня волонтеры питомника «Счастливый берег» выпустили в «Университетском» выловленную 27 июля пустельгу. Птица с раненым крылом двое суток пряталась на улице Полиграфической в траве, и под балконами.
После того, как ее удалось поймать, выяснилось, что травма крыла не очень серьезная и на лечение птицы уйдет несколько дней.
Сегодня птицу выпустили там же где и обнаружили – у дома №5 на улице Политехнической. Пустельга без проблем полетела.
После того, как ее удалось поймать, выяснилось, что травма крыла не очень серьезная и на лечение птицы уйдет несколько дней.
Сегодня птицу выпустили там же где и обнаружили – у дома №5 на улице Политехнической. Пустельга без проблем полетела.
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