Происшествия

35 минут назад

Ссора родственников закончилась битьём машины

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#повреждение имущества
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Ссора родственников закончилась битьём машины

В Липецком и Задонском районе в ходе конфликтов повреждены автомобили.

15 июля в Липецком районе произошёл семейный конфликт между 37-летней женщиной и её 19-летним родственником, который приехал к ней в гости.

«19-летний молодой человек в порыве ярости ударил по лобовому стеклу автомобиля «Ниссан Куб», который находился во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Аналогичный случай произошёл в Задонском районе. Там 47-летняя женщина поссорилась с 40-летней знакомой, когда та села в машину «Лада Ларгус» и собиралась уехать, разозлённая женщина бросила камни в автомобиль. У автомобиля повреждено заднее стекло и лакокрасочное покрытие. Материальный ущерб составил более 30 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».
1 376
#повреждение имущества
2

Комментарии (1)

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Весельчак У

19 минут назад
Эти факты как нельзя лучше характеризуют рост благосостояния граждан за последние 30 лет. При советской власти, ссорясь, били посуду.
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