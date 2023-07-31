Ссора родственников закончилась битьём машины

В Липецком и Задонском районе в ходе конфликтов повреждены автомобили.

15 июля в Липецком районе произошёл семейный конфликт между 37-летней женщиной и её 19-летним родственником, который приехал к ней в гости.



«19-летний молодой человек в порыве ярости ударил по лобовому стеклу автомобиля «Ниссан Куб», который находился во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Аналогичный случай произошёл в Задонском районе. Там 47-летняя женщина поссорилась с 40-летней знакомой, когда та села в машину «Лада Ларгус» и собиралась уехать, разозлённая женщина бросила камни в автомобиль. У автомобиля повреждено заднее стекло и лакокрасочное покрытие. Материальный ущерб составил более 30 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».